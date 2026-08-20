Fuerte baja en el interior

Cayó en agosto el Índice de Confianza del Consumidor en Argentina

El Indice que elabora la Universidad Di Tella mostró una disminución intermensual de 1,08%. Solo tuvo una mejora en la percepció la Situación Macroeconómica mientras que la de la Situación Personal disminuyó y está peor que en el mismo mes del año pasado.