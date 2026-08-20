El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora mensualmente el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Di Tella (UTDT) cayó en agosto el 1,08% respecto de julio de 2026 aunque mostró una mejora en términos interanuales de 0,71% y está 15.09% por debajo del pico que se alcanzó en la gestión del presidente Milei en enero de 2025.
Cayó en agosto el Índice de Confianza del Consumidor en Argentina
El Indice que elabora la Universidad Di Tella mostró una disminución intermensual de 1,08%. Solo tuvo una mejora en la percepció la Situación Macroeconómica mientras que la de la Situación Personal disminuyó y está peor que en el mismo mes del año pasado.
De acuerdo con los distintos índices que componen el ICC, solo mostró una mejora el de Situación Macroeconómica (+3,06%) y se ubica 6,86% por encima del nivel de agosto de 2025. Por su parte, la Situación Personal disminuyó 3,31% en el mes y se encuentra 5,62% por debajo del registro de agosto de 2025 y Bienes Durables e Inmuebles mostró una caída mensual de 4,03% y se ubica 0,20% por encima del nivel de un año atrás.
Por regiones, el ICC registró mejoras en el Gran Buenos Aires (+0,41%), seguido por Ciudad Autónoma de Buenos Aires (+0,11%), mientras que el Interior registró una caída de 3,79%, aunque sigue siendo la región que exhibe el índice más elevado (43,82 puntos), en tanto que el GBA presenta el valor más bajo entre las tres regiones (38,27 puntos).
Por nivel de ingresos, el relevamiento muestra que en los hogares de ingresos bajos mostraron un aumento de 2,13%, mientras que los hogares de ingresos altos registraron una disminución de 1,76%, aunque estos últimos continúan exhibiendo un índice superior (42,68 puntos) frente a los hogares de ingresos bajos (36,76 puntos).
Al analizar los componentes por horizonte temporal, en agosto se observaron comportamientos dispares. Las Expectativas Futuras aumentaron 0,44%, mientras que las Condiciones Presentes disminuyeron 3,18%. En la comparación interanual, las Expectativas Futuras se ubican 2,44% por encima del nivel de agosto de 2025, en tanto que las Condiciones Presentes se encuentran 1,65% por debajo del registro de un año atrás.