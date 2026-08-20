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Más de la mitad de los industriales identifica la baja demanda como el principal problema

El 52,9% la señala como la principal limitante para aumentar la capacidad de producción, según la encuesta de Tendencia de Negocios de Indec. La mayoría no espera cambios para el trimestre agosto-octubre.

Las pymes industrial ven un segundo semestre similar al primero. El Litoral.Las pymes industrial ven un segundo semestre similar al primero. El Litoral.
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Más de la mitad de los empresarios industriales (52,9%) señaló la insuficiente demanda interna como la principal limitante para aumentar la producción. Este factor supera ampliamente a la competencia de productos importados (10,2%) y a la incertidumbre económica (7,4%), según la encuesta de Tendencia de Negocios que publica mensualmente el Indec.

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El dato refleja la situación que atraviesa el sector y ayuda a explicar la caída de la inversión en la economía productiva nacional, pese a las condiciones favorables que la legislación impulsada por el Gobierno nacional, como el RIGI, ofrece a algunos sectores. En el primer trimestre de 2026, la inversión cayó por cuarto período consecutivo, con una baja interanual del 11%, y representó apenas el 14,3% del PBI, un “mínimo histórico” y “muy lejos del 25% necesario” para que la economía crezca, según datos de Fundar.

Caída de la inversión en 2026

En la semana también se conoció un informe de la consultora Orlando Ferreres, que registró una caída de la inversión del 7,6% en el primer semestre. Aunque algunos sectores mostraron cierta reacción en junio, como la construcción, con una mejora interanual del 0,5%, persistieron fuertes retrocesos: 11,2% en maquinaria y equipos, 12,7% en bienes importados y 9,5% en equipos nacionales.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De todos modos, Ferreres advirtió en su informe que “no se ven aún señales claras que inviten a pensar en una recuperación” y que “el factor que puede cambiar esta lenta evolución es el de las inversiones anunciadas bajo el paraguas del RIGI, pero los plazos y cronogramas de estas inversiones son flexibles, sujetos a cierta discrecionalidad”. Ese contexto económico también aparece reflejado en el relevamiento del Indec: la gran mayoría de los consultados cree que la situación seguirá igual, al menos hasta octubre.

Respecto de la situación de su empresa en julio, el 49,7% de los industriales la consideró por debajo de lo normal y el 47% normal. A su vez, el 57,3% afirmó que el nivel de exportaciones era normal, mientras que apenas el 5,6% lo ubicó por encima de lo normal. En cuanto a la situación empresarial actual, el 65,3% la calificó como normal y el 28,1% como mala; sobre la situación financiera, el 66,6% la consideró normal y el 23,6% mala. Además, el 62,6% dijo que el acceso al crédito era normal y el 31,4% lo calificó como difícil.

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Para el trimestre julio-octubre, el 70,9% de los empresarios consultados prevé que su producción no tendrá cambios y el 16,1% estima que disminuirá. En cuanto a la demanda, el 61% espera que se mantenga y el 22% cree que caerá. También predomina la estabilidad en las horas trabajadas por el personal afectado a los procesos productivos (79%), mientras que solo el 5% anticipa un aumento. Además, el 78,8% prevé mantener la dotación de personal y el 17% planea reducirla.

Coincidencias con informe de Observatorio Pyme

El relevamiento del Indec coincide en gran medida con las conclusiones del “Informe de coyuntura pyme industrial” de la Fundación Observatorio Pyme, correspondiente al segundo trimestre de 2026. Según ese informe, la producción cayó 11% interanual y el empleo, 4,5%. Además, la debilidad de la demanda aparece como la principal preocupación de las pymes industriales y alcanza al 81% de las empresas. En segundo lugar, y por primera vez, surge la tensión en la cadena de pagos: el 62% de las firmas sufrió una extensión en los plazos de cobro a sus clientes y el 24% se atrasó en sus propios vencimientos, una cifra que se duplicó en un año, especialmente en el pago de impuestos y proveedores.

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