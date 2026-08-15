Caída libre

En mayo cerraron 2.371 empresas y suman 30.633 desde que asumió Milei

La cantidad de empresas acumula 16 meses consecutivos de caída y marca el peor retroceso para los primeros 30 meses de un gobierno. En mayo, todas las provincias perdieron firmas, incluso aquellas vinculadas a la energía y la minería.