En mayo cerraron 2.371 empresas frente a abril, con lo que el indicador acumuló 16 meses consecutivos de caída, según un informe de Fundar elaborado con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (ART).
En mayo cerraron 2.371 empresas y suman 30.633 desde que asumió Milei
La cantidad de empresas acumula 16 meses consecutivos de caída y marca el peor retroceso para los primeros 30 meses de un gobierno. En mayo, todas las provincias perdieron firmas, incluso aquellas vinculadas a la energía y la minería.
En los últimos 12 meses cerraron 16.560 empresas, una baja del 3,3%, y ya se registran 27 retrocesos interanuales consecutivos. Desde noviembre de 2023 se perdieron 30.633 firmas, equivalentes al 6,0% del total, la peor caída en los primeros 30 meses de un gobierno.
Según Fundar, en mayo de 2026 el deterioro alcanzó a casi todos los sectores: 17 de los 18 relevados cayeron frente al mes anterior y 14 acumulan bajas desde la asunción del actual gobierno. Electricidad y gas fueron los que más crecieron en términos porcentuales, mientras que Alojamiento y gastronomía resultó el más afectado (-341 empresas), seguido por Industria (-403) y Transporte y almacenamiento (-210).
Mayo también fue negativo para todas las provincias: en las 24 cayó la cantidad de empresas respecto del mes anterior, incluso en distritos asociados a la energía y la minería, como Tierra del Fuego (-45 empresas), Salta (-165) y Río Negro (-119). Desde la asunción de Javier Milei, solo Neuquén suma empresas; el resto perdió firmas. Las provincias más afectadas desde noviembre de 2023 son La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego.
Hasta abril, el número de empresas en Santa Fe había caído en todas las mediciones: -0,31% intermensual, -3,08% interanual y -6,06% desde la asunción del actual gobierno. La provincia pasó de 50.729 empleadores en diciembre de 2023 a 47.758 en abril de 2026, una reducción de 2.971, una perdida promedio de 3 empresas por día.
Este viernes, el Instituto Provincial de Estadística y Censos informó que en junio la utilización de la capacidad instalada de la industria fue del 59,1%. Aunque registró una leve mejora interanual del 0,2%, quedó como el segundo mejor desempeño del año, detrás del 59,9% alcanzado en abril.