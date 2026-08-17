Lejos de la recuperación

La industria metalúrgica cayó más de 4% en julio y el uso de la capacidad instalada está en 39%

Acumula una contracción de -5,5% en lo que va de 2026. En Santa Fe la actividad disminuyó 3,8%. Siete de cada diez empresas no esperan cambios positivos para los próximos 3 meses.