#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Sin señales de mejora

Empresarios mantienen débiles las expectativas y prevén menos empleo para el próximo trimestre

Los industriales y los comerciantes mayoristas de Argentina prevén un panorama complejo hacia agosto-octubre, con la demanda como el principal obstáculo para aumentar la producción y estancamiento en el empleo.

El INDEC midió que la confianza empresarial se mantiene en el terreno negativo tanto en el sector de la producción como del comercio, con la demanda interna como principal debilidad, el empleo como variable de ajuste y la suba de precios como vía de alivio. Foto: Archivo / REUTERS / Agustin Marcarian.El INDEC midió que la confianza empresarial se mantiene en el terreno negativo tanto en el sector de la producción como del comercio, con la demanda interna como principal debilidad, el empleo como variable de ajuste y la suba de precios como vía de alivio. Foto: Archivo / REUTERS / Agustin Marcarian.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Los empresarios no ven hacia la primavera señales de recuperación. Los dos relevamientos de Tendencia de Negocios publicados este miércoles por el INDEC describen expectativas negativas sobre el próximo trimestre.

Mirá tambiénEn mayo cerraron 2.371 empresas y suman 30.633 desde que asumió Milei

En la industria manufacturera, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) apenas varió de -17,8% en junio a -17,2% en julio, manteniendo el índice en terreno negativo. En supermercados y autoservicios mayoristas empeoró en la comparación mensual de -0,4% a -1,1%, aunque más cerca del equilibrio.

La demanda limita la producción

El dato más consistente del relevamiento sobre la industria está en la falta de pedidos. El 49,7% de las empresas considera que su cartera actual se encuentra por debajo de lo normal y apenas 2,8% la ubica por encima, con un balance de -46,9%.

La lectura se repite cuando la encuesta pregunta qué impide aumentar la producción. El 52,9% de las firmas señaló a la demanda insuficiente como el principal obstáculo, por encima de la competencia de productos importados, mencionada por 10,2%, y de la incertidumbre económica, con 7,4%. Tres meses antes, representaba 51,8% de las respuestas.

A man works at Suspenmec, a small and medium-sized auto parts company which produces control arms for car suspensions and supplies used-car repair shops, in Sarandi, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, April 17, 2026. REUTERS/Irina DambrauskasLa demanda insuficiente es el principal obstáculo para aumentar la producción, con el 52,9% de las empresas señalándola como la mayor limitante. Foto: REUTERS / Irina Dambrauskas.

Hacia agosto-octubre, el 70,9% espera que su volumen de producción permanezca sin cambios, 16,1% prevé una caída y 13% una mejora. El balance queda así en -3,1%, apenas peor que el -2,9% del relevamiento anterior.

Hay, sin embargo, una señal menos negativa en los pedidos domésticos: el balance esperado para la demanda interna pasó de -7% a -4,9%. También las exportaciones conservan saldo positivo, aunque estrecho: 17,8% de las empresas espera que aumenten y 14,5% que disminuyan, con un balance de 3,3%.

Mirá tambiénLa industria metalúrgica cayó más de 4% en julio y el uso de la capacidad instalada está en 39%

Esa diferencia entre el mercado interno y el externo marca el pulso del diagnóstico. Los empresarios industriales no proyectan una expansión de la producción, pero ven en las ventas al exterior una puerta de actividad frente a una demanda doméstica que continúa planchada.

Percepción menos negativa en el comercio

Los supermercados y mayoristas muestran una percepción menos negativa que la industria. Para el trimestre agosto-octubre, 13,6% de las firmas espera una mejora de la situación comercial, 5,7% un empeoramiento y 80,7% que permanezca igual. El balance es positivo en 8%, aunque se moderó desde el 9,6% previo.

El presente sigue siendo más complicado. En julio, 28,4% calificó su situación comercial como mala y sólo 6,8% como buena, con un balance de -21,6%. La demanda fue identificada por 63,6% de las empresas como el principal factor que limita una mayor actividad comercial, frente a 57,3% tres meses antes.

FILE PHOTO: A customer pays for pork meat in a local market in Buenos Aires, Argentina March 14, 2023. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo/File PhotoEn el sector comercial, la mayoría de las empresas dijo que planea aumentar sus precios en los próximos meses. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.

También se deterioró la percepción sobre el crédito. Un 33% considera difícil el acceso al financiamiento y apenas 3,4% lo define como fácil; el balance cayó a -29,5%, desde -26,5% en el relevamiento anterior.

Pese a eso, los pedidos a proveedores muestran una pequeña mejora: el balance esperado pasó de -12% a -8%, con 83% de las empresas proyectando mantener sin cambios sus volúmenes de compra.

Mirá tambiénLa era de la "bolucompra": el fenómeno detrás de la fascinación por los bazares y e-commerce chinos

La principal novedad del informe comercial está en los precios. En julio, 60,2% de las firmas declaró haber aumentado sus precios promedio de venta durante el último mes, contra 49,4% en la medición anterior. Y hacia adelante la proporción crece: 62,5% espera volver a aumentarlos entre agosto y octubre, 37,5% prevé mantenerlos y ninguna empresa anticipa bajas. Un mes antes, 53% esperaba aumentos.

El empleo sigue esperando

En la industria, 17,1% de las empresas prevé reducir personal durante los próximos tres meses y apenas 4,1% estima aumentarlo. El balance de empleo cayó a -13%, desde -11,3% en la medición anterior.

Las horas trabajadas también permanecen en terreno negativo, aunque con una leve mejora: 16% proyecta reducirlas y 5% aumentarlas, con un balance de -11%.

En supermercados y autoservicios mayoristas la señal sobre el empleo es todavía más negra: ninguna de las empresas relevadas prevé aumentar su plantel entre agosto y octubre.

El 87,5% espera mantenerlo y el 12,5% reducirlo. El balance de -12,5% mejora levemente frente al -13,3% del mes anterior, pero sigue indicando que una eventual mejora comercial no se traduce todavía en contratación.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Indec
Argentina
Industria
Empleo
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro