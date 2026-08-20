Los empresarios no ven hacia la primavera señales de recuperación. Los dos relevamientos de Tendencia de Negocios publicados este miércoles por el INDEC describen expectativas negativas sobre el próximo trimestre.
Empresarios mantienen débiles las expectativas y prevén menos empleo para el próximo trimestre
Los industriales y los comerciantes mayoristas de Argentina prevén un panorama complejo hacia agosto-octubre, con la demanda como el principal obstáculo para aumentar la producción y estancamiento en el empleo.
En la industria manufacturera, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) apenas varió de -17,8% en junio a -17,2% en julio, manteniendo el índice en terreno negativo. En supermercados y autoservicios mayoristas empeoró en la comparación mensual de -0,4% a -1,1%, aunque más cerca del equilibrio.
La demanda limita la producción
El dato más consistente del relevamiento sobre la industria está en la falta de pedidos. El 49,7% de las empresas considera que su cartera actual se encuentra por debajo de lo normal y apenas 2,8% la ubica por encima, con un balance de -46,9%.
La lectura se repite cuando la encuesta pregunta qué impide aumentar la producción. El 52,9% de las firmas señaló a la demanda insuficiente como el principal obstáculo, por encima de la competencia de productos importados, mencionada por 10,2%, y de la incertidumbre económica, con 7,4%. Tres meses antes, representaba 51,8% de las respuestas.
Hacia agosto-octubre, el 70,9% espera que su volumen de producción permanezca sin cambios, 16,1% prevé una caída y 13% una mejora. El balance queda así en -3,1%, apenas peor que el -2,9% del relevamiento anterior.
Hay, sin embargo, una señal menos negativa en los pedidos domésticos: el balance esperado para la demanda interna pasó de -7% a -4,9%. También las exportaciones conservan saldo positivo, aunque estrecho: 17,8% de las empresas espera que aumenten y 14,5% que disminuyan, con un balance de 3,3%.
Esa diferencia entre el mercado interno y el externo marca el pulso del diagnóstico. Los empresarios industriales no proyectan una expansión de la producción, pero ven en las ventas al exterior una puerta de actividad frente a una demanda doméstica que continúa planchada.
Percepción menos negativa en el comercio
Los supermercados y mayoristas muestran una percepción menos negativa que la industria. Para el trimestre agosto-octubre, 13,6% de las firmas espera una mejora de la situación comercial, 5,7% un empeoramiento y 80,7% que permanezca igual. El balance es positivo en 8%, aunque se moderó desde el 9,6% previo.
El presente sigue siendo más complicado. En julio, 28,4% calificó su situación comercial como mala y sólo 6,8% como buena, con un balance de -21,6%. La demanda fue identificada por 63,6% de las empresas como el principal factor que limita una mayor actividad comercial, frente a 57,3% tres meses antes.
También se deterioró la percepción sobre el crédito. Un 33% considera difícil el acceso al financiamiento y apenas 3,4% lo define como fácil; el balance cayó a -29,5%, desde -26,5% en el relevamiento anterior.
Pese a eso, los pedidos a proveedores muestran una pequeña mejora: el balance esperado pasó de -12% a -8%, con 83% de las empresas proyectando mantener sin cambios sus volúmenes de compra.
La principal novedad del informe comercial está en los precios. En julio, 60,2% de las firmas declaró haber aumentado sus precios promedio de venta durante el último mes, contra 49,4% en la medición anterior. Y hacia adelante la proporción crece: 62,5% espera volver a aumentarlos entre agosto y octubre, 37,5% prevé mantenerlos y ninguna empresa anticipa bajas. Un mes antes, 53% esperaba aumentos.
El empleo sigue esperando
En la industria, 17,1% de las empresas prevé reducir personal durante los próximos tres meses y apenas 4,1% estima aumentarlo. El balance de empleo cayó a -13%, desde -11,3% en la medición anterior.
Las horas trabajadas también permanecen en terreno negativo, aunque con una leve mejora: 16% proyecta reducirlas y 5% aumentarlas, con un balance de -11%.
En supermercados y autoservicios mayoristas la señal sobre el empleo es todavía más negra: ninguna de las empresas relevadas prevé aumentar su plantel entre agosto y octubre.
El 87,5% espera mantenerlo y el 12,5% reducirlo. El balance de -12,5% mejora levemente frente al -13,3% del mes anterior, pero sigue indicando que una eventual mejora comercial no se traduce todavía en contratación.