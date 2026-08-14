INDEC

La industria argentina pasó todo el semestre trabajando por debajo del 60% de su capacidad

La recuperación fabril todavía no se consolida. El uso de las plantas llegó a 59,1% en junio y apenas superó el nivel de un año atrás. El promedio de los primeros seis meses fue de 57,6%, mientras cinco ramas operaron con más de la mitad de su capacidad ociosa.