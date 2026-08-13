El mercado automotor santafesino atraviesa un cambio que hasta hace algunos años parecía difícil de imaginar: los vehículos de origen chino dejaron de ser una rareza y comenzaron a ocupar un lugar cada vez más visible en las consultas de quienes buscan cambiar el auto o la camioneta. El interés ya no se limita a los compradores decididos a concretar una operación. También crece entre quienes se acercan simplemente para conocer qué ofrecen estas nuevas marcas.
Autos chinos en Santa Fe: qué buscan los compradores y por qué las nuevas tecnologías ganan terreno
Las marcas de origen chino ampliaron su presencia en el mercado santafesino. Tecnología, seguridad, precios y modelos híbridos aparecen entre los principales factores que explican el interés de los consumidores.
Carlos Perren, gerente de Chery en el Grupo Escobar, asegura que ese cambio se percibe diariamente en la concesionaria. “Mucha gente no viene a comprar, viene a preguntar”, explicó. Según relató, los clientes consultan por la mecánica, los niveles de equipamiento, la seguridad y, especialmente, por las distintas alternativas de motorización.
El fenómeno también muestra un cambio en los prejuicios que durante años acompañaron a los vehículos fabricados en China. “Muchos años hubo esos prejuicios: ‘¿Cómo te vas a comprar un chino?’. Hoy cambió la cosa”, señaló Perren.
De la curiosidad a la prueba
Uno de los cambios más notorios, según la experiencia del concesionario, aparece en el comportamiento del consumidor. La consulta muchas veces comienza por curiosidad y termina con una prueba de manejo.
La tecnología es uno de los principales puntos de atracción. Cámaras, sensores, asistentes de conducción, control de carril, control crucero adaptativo y distintos sistemas de seguridad forman parte del equipamiento que las marcas buscan incorporar para competir en segmentos donde históricamente dominaron fabricantes tradicionales.
Perren destacó que, en el caso de Chery, sus vehículos cuentan con distintos sistemas de asistencia y equipamiento de seguridad, aunque remarcó que cada modelo tiene sus propias características y prestaciones.
La estrategia comercial, además, ya no se apoya únicamente en ofrecer un precio competitivo. En un escenario donde las distintas marcas buscan posicionarse en valores similares, la diferencia comienza a trasladarse hacia el equipamiento, la experiencia de manejo y el servicio posterior a la compra.
El salto de los híbridos
Dentro de esa transformación, los vehículos electrificados aparecen como uno de los segmentos que despiertan mayor interés.
Actualmente conviven distintas tecnologías. Están los modelos microhíbridos, en los que un motor eléctrico asiste al de combustión; los híbridos convencionales, que pueden utilizar el motor eléctrico de manera independiente en determinadas circunstancias; y los híbridos enchufables, que permiten recargar la batería conectándolos a una fuente de energía.
“Lo que más consulta la gente son los híbridos enchufables”, sostuvo Perren.
En este último caso, la posibilidad de utilizar electricidad para determinados recorridos aparece como uno de los principales argumentos de venta. El representante de la marca aseguró que, dependiendo del uso, el ahorro de combustible puede ser significativo. Se trata, de todos modos, de un dato que varía según el modelo, el tipo de conducción y las condiciones de utilización.
En Santa Fe también existe un incentivo impositivo para determinados vehículos híbridos y eléctricos, un factor que puede incidir en la decisión de compra y que se suma al avance de estas tecnologías.
La pregunta que sigue después de comprar
El desembarco de nuevas marcas también plantea uno de los interrogantes tradicionales del mercado automotor: qué ocurre cuando el vehículo necesita mantenimiento, repuestos o una reparación.
Para Perren, la posventa es uno de los puntos que puede marcar diferencias en un mercado cada vez más competitivo. En el caso de Chery, destacó la trayectoria de la marca en Argentina y la existencia de una estructura de servicio técnico y repuestos.
La empresa, según explicó, cuenta con servicio oficial en la concesionaria santafesina y una red de atención que permite a los usuarios recurrir a otros puntos de servicio cuando se encuentran fuera de la ciudad.
También señaló que las garantías ofrecidas por las marcas chinas se convirtieron en una herramienta para generar confianza entre los compradores. En el caso de Chery, indicó que la garantía alcanza los siete años o 150.000 kilómetros para determinados vehículos, mientras que los componentes vinculados a la tecnología híbrida cuentan con condiciones específicas.
¿Qué pasa con el valor de reventa?
El valor de reventa fue durante años uno de los principales argumentos utilizados por quienes desconfiaban de los vehículos de origen chino. Esa percepción, según el gerente, comenzó a modificarse a medida que las marcas consolidaron su presencia.
La permanencia en el mercado, la disponibilidad de repuestos, la red de servicios y la cantidad de unidades circulando aparecen como factores que pueden contribuir a sostener el valor de un vehículo usado.
“Hoy todas las marcas chinas son buenas, hay una gran competencia”, afirmó Perren. En ese escenario, consideró que la trayectoria y la estructura de posventa son elementos que pueden pesar a la hora de decidir una compra y, posteriormente, vender el vehículo.
Un mercado que todavía está construyendo confianza
El avance de los autos chinos no implica, sin embargo, que hayan desaparecido todas las dudas de los consumidores. Por el contrario, buena parte de las consultas que reciben las concesionarias están relacionadas con la tecnología, el mantenimiento, la disponibilidad de repuestos y la vida útil de los vehículos.
La diferencia es que esas preguntas ya no parten necesariamente del rechazo, sino de la necesidad de entender un producto que incorpora tecnologías diferentes a las que durante décadas dominaron el mercado argentino.
En Santa Fe, ese proceso se observa en el aumento de las consultas y en el interés por probar los vehículos. Para las concesionarias, el desafío consiste ahora en transformar esa curiosidad en confianza y, fundamentalmente, sostenerla después de la venta.
La competencia entre las marcas también promete intensificarse. Más modelos, nuevas tecnologías y una mayor oferta de vehículos híbridos podrían modificar todavía más el mapa del mercado automotor santafesino.
Por ahora, hay una señal concreta: el consumidor que antes preguntaba “¿cómo vas a comprar un auto chino?” empieza a formular una pregunta diferente: qué ofrece, cuánto cuesta y qué pasa después de comprarlo.