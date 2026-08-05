La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) actualizó la tabla de valuación de autos y motos que se utiliza para calcular los aranceles de patentamientos y transferencias de vehículos.
Actualizaron la valuación de autos y motos: aumentan los costos para patentar y transferir vehículos
La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor puso en vigencia una nueva tabla de valuación que modifica el cálculo de los aranceles para patentamientos y transferencias. La actualización rige desde el 1 de agosto y alcanza a autos y motos de todo el país.
La medida fue oficializada mediante la Disposición 160/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y reemplaza los valores de referencia que estaban vigentes desde fines de 2025. Con esta modificación, los trámites registrales pasan a tener un costo mayor en aquellos casos en los que aumentó la valuación fiscal del vehículo.
Cómo impacta en los trámites
La nueva tabla comenzó a regir el 1 de agosto y será utilizada para determinar el valor sobre el cual se calculan los aranceles de inscripción inicial y de transferencia de automóviles y motovehículos.
En la práctica, quienes compren un vehículo 0 km o realicen la transferencia de un usado deberán afrontar costos actualizados, ya que los aranceles dependen del valor asignado a cada unidad.
Cómo se calcularon los nuevos valores
La disposición explica que la actualización responde a un procedimiento técnico que toma como referencia la evolución del mercado automotor.
Para ello se utilizaron estadísticas elaboradas por entidades del sector, entre ellas la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Cámara del Comercio Automotor (CCA), con el objetivo de adecuar las valuaciones a los precios actuales.
Qué pasa si un modelo no figura en la tabla
La normativa también prevé una solución para aquellos vehículos cuyo modelo o año de fabricación no aparezca en el listado actualizado.
En esos casos, los Registros Seccionales deberán calcular el valor de la unidad tomando como referencia el año inmediato anterior y aplicando un incremento del 8%.
Desde la DNRPA señalaron que la actualización responde al interés de mantener las valuaciones acordes a la realidad del mercado. Los valores específicos de cada marca, modelo y versión pueden consultarse a través del sitio oficial del organismo.