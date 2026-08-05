Cambios desde agosto

Actualizaron la valuación de autos y motos: aumentan los costos para patentar y transferir vehículos

La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor puso en vigencia una nueva tabla de valuación que modifica el cálculo de los aranceles para patentamientos y transferencias. La actualización rige desde el 1 de agosto y alcanza a autos y motos de todo el país.