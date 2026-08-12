Preocupación de la industria santafesina

FISFE pidió pidió en el Senado una agenda nacional que fortalezca a las PyMEs

El tesorero de la Federación Industrial de Santa Fe, Mariano Ferrazzini, expuso en la jornada “Una agenda para el desarrollo nacional: ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir?”. Presentó un diagnóstico sobre la coyuntura, advirtió sobre la pérdida de capacidad productiva y empleo y planteó la necesidad de transformar las oportunidades que ofrecen la energía y la minería en desarrollo de proveedores y mayor valor agregado nacional.