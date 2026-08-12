Asamblea General Ordinaria

Con renovación de autoridades, la Unión Industrial de Santa Fe apuesta al valor agregado, la tecnología y el liderazgo joven

Con la ratificación de sus autoridades por dos años, la UISF trazó su hoja de ruta: integración regional, impulso a la agenda joven con Inteligencia Artificial y consolidación del programa "Mujer más Industria".