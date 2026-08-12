En un contexto económico complejo para la producción, la Unión Industrial de Santa Fe (UISF) celebró este martes 11 de agosto su Asamblea General Ordinaria en su tradicional sede de calle 25 de Mayo 2843. Durante la jornada, la centenaria institución presentó el balance de gestión y ratificó la continuidad directiva encabezada por Cristian Fiederer como presidente y Paula Rodeles como vicepresidenta por un nuevo período de dos años.
Con renovación de autoridades, la Unión Industrial de Santa Fe apuesta al valor agregado, la tecnología y el liderazgo joven
Con la ratificación de sus autoridades por dos años, la UISF trazó su hoja de ruta: integración regional, impulso a la agenda joven con Inteligencia Artificial y consolidación del programa "Mujer más Industria".
En diálogo con El Litoral, los dirigentes fabriles y el titular de la Comisión Joven, Alejandro Maglianesi, destacaron la resiliencia del sector, la necesidad de incorporar valor agregado y ciencia, y la consolidación de nuevos espacios de liderazgo inclusivo e innovación tecnológica.
Continuidad, balance y respaldo a los asociados
La cita institucional de la UISF reunió a un calificado número de industriales de la región metropolitana para revisar las acciones desplegadas en el último bienio y fijar la hoja de ruta estratégica hacia adelante. Tras la formalización del acto asambleario, las autoridades ratificaron el rumbo de trabajo asociativo en momentos donde diversas ramas de la actividad fabril atraviesan un escenario coyuntural desafiante.
Cristian Fiederer expresó sus impresiones sobre esta nueva etapa de gestión: "Estamos en una asamblea de renovación de autoridades y quiero agradecer a mi vicepresidenta, que me va a seguir acompañando en esta gestión de 2 años. La comisión directiva también continúa tal cual la venimos trabajando; hace un tiempo iniciamos un trabajo de renovación para consolidar todo lo que se venía construyendo en la Unión Industrial".
En el mismo sentido, Fiederer dirigió un mensaje de cercanía hacia los empresarios de la región: "En este momento también quiero agradecer a todos los asociados que estamos por ahí pasando momentos en algunas actividades bastante más complejas. Queremos decirles que estamos a su lado, a disposición, para trabajar codo a codo en estos 2 años que vienen".
Por su parte, la vicepresidenta Paula Rodeles ponderó la tracción institucional de una entidad con más de 100 años de historia representativa en el interior del país: "En la asamblea presentamos el balance y análisis de estos 2 años. Fue una renovación importante, fundamentalmente porque veníamos desde algún sector de la joven, trabajando desde otros aspectos. Es una entidad muy sólida y que recibe permanentemente nuevos asociados a pesar de la situación que hoy tenemos en la industria. Permanentemente tenemos socios nuevos que se suman a interpretar la realidad, a ver cómo nos afecta y cómo podemos proyectar en comunidad industrial. Son esas comunidades las que nos van a permitir entender, reposicionarnos y seguir proyectando hacia adelante".
El agregado de valor y la articulación educativa como motores de desarrollo
Uno de los ejes centrales planteados por la dirigencia fabril santafesina radica en la urgencia de fortalecer la matriz productiva mediante el conocimiento, la transferencia tecnológica y la integración de las casas de altos estudios con la industria local.
Al reflexionar sobre las fortalezas del sector frente a las fluctuaciones económicas, Fiederer remarcó: "Muchas veces la palabra resiliencia es muy utilizada, pero nosotros entendemos, por el entramado que tenemos desde la vinculación estratégica con la escuela técnica y con las universidades, de lo que somos capaces de lograr. Cuando una industria crece e invierte, se genera una transformación en la sociedad muy grande; y cuando cae, lo vemos en situaciones complejas de precarización. Por eso somos parte de que las cosas mejoren".
El titular de la UISF profundizó sobre el rol transversal que ocupa la producción contemporánea: "La industria ha cambiado: se han creado muchas empresas de servicios a través de la industria y se utiliza mucha tecnología. Necesitamos entender que los entramados industriales son cada vez más grandes y transversales, y en el mundo son los que dan mejor poder adquisitivo y calidad de vida. Eso genera empleo con mucho valor agregado".
En relación con el perfil productivo de Santa Fe y del país, enfatizó: "Tanto la provincia como la República Argentina tienen una geografía y 50 millones de habitantes que indiscutiblemente no pueden ir a un modelo que no incorpore al sector productivo e industrial, trabajando con ciencia y tecnología. En Santa Fe tenemos uno de los mejores índices de estudiantes universitarios del país y necesitamos generar las condiciones para lograr mayores emprendimientos. Si utilizan industria y tecnología, van a cambiar a Santa Fe".
"Mujer más Industria" y la construcción de agendas públicas
Durante el último período, la UISF institucionalizó espacios de participación orientados a diversificar y potenciar los liderazgos fabriles, además de consolidar la interlocución con los estamentos gubernamentales provincial, municipal y nacional.
Al referirse a la participación femenina en el entramado industrial, Paula Rodeles repasó los avances del programa específico impulsado por la entidad: "En general había pocas mujeres trabajando en el sector de la industria. Durante estos dos años consolidamos un espacio que se llama 'Mujer más Industria', en el cual realizamos distintas actividades. Marzo es un mes clave vinculado a la mujer, pero va más allá de eso: fue un espacio donde fuimos identificando perfiles de liderazgo y participación, involucrándonos porque entendemos que, independientemente del género, todos tenemos habilidades diferentes para aportar a este ecosistema".
Asimismo, Rodeles acentuó el rol institucional de la entidad como nexo de gestión: "La entidad tiene una vinculación constante con la parte pública provincial, municipal y nacional, que nos ayuda a que, a través de nuestra representación, podamos ir trasladando las necesidades del sector o generando los acuerdos necesarios para las pymes".
La voz de los jóvenes: pasantías, TEDIND-X e Inteligencia Artificial
La mirada generacional y la adaptación a las nuevas tendencias tecnológicas también tuvieron un rol destacado dentro del balance asambleario, de la mano de la Comisión Joven de la UISF.
Alejandro Maglianesi, presidente de la comisión juvenil, sintetizó el trabajo realizado y la perspectiva a futuro: "Esta nueva asamblea nos encuentra con la renovación de autoridades luego de 2 años donde venimos empujando en un contexto complejo para la industria. Sin embargo, mantenemos la convicción de que este es un sector muy pujante e importante para el desarrollo de Santa Fe y la Argentina. Siempre tenemos una perspectiva muy positiva para construir lazos, generar diálogo y empujar el desarrollo industrial".
Al detallar las líneas de acción que lleva adelante la Juventud Industrial, Maglianesi detalló: "La comisión joven tiene varios ejes muy marcados. El eje de educación se ha fortalecido cada vez más: llegamos a ser un órgano de consulta en las escuelas técnicas, sobre todo para canalizar pasantías. Además, tenemos nuestro evento insignia, el TEDIND-X, que realizamos una vez al año y donde los chicos generan un montón de experiencias, desde el contacto directo con empresas hasta trabajos vinculados a su formación".
De cara a los retos del panorama fabril moderno, Maglianesi instó a las nuevas generaciones a tomar un rol activo: "Hay que empezar a ser más protagonistas, movernos más y salir de la zona de confort para construir el futuro. Hay mucha tecnología que se viene y la Inteligencia Artificial ya está entre nosotros; todos esos procesos hay que empezar a aplicarlos a las empresas e industrias para alcanzar la sostenibilidad y la transformación digital que se necesitan a lo largo del tiempo".
La Asamblea General Ordinaria de la Unión Industrial de Santa Fe ratificó que, aun frente a la adversidad macroeconómica, el ecosistema productivo santafesino sostiene su vocación transformadora. La ratificación de sus autoridades, combinada con la fuerza de la juventud, la apertura a nuevos liderazgos femeninos y la integración con el sistema científico-educativo, posiciona a la UISF como un actor central para repensar el desarrollo económico local, agregando valor, creando empleo de calidad y proyectando la industria hacia las exigencias tecnológicas del siglo XXI.