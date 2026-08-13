El trasfondo sociológico

La era de la "bolucompra": el fenómeno detrás de la fascinación por los bazares y e-commerce chinos

Los comercios y plataformas como Shein y Temu transforman el paisaje comercial santafesino, ofreciendo productos irresistibles a precios accesibles para todos los gustos. Una tendencia que desafía al comercio local a reinventarse para competir con estas gigantes ofertas globales.