“No sabía que necesitaba esta cosita para limpiar el teclado hasta que entré al bazar”, “Compré en Temu para probar cómo es, total es re barato”, “El mejor plan del sábado es ir a perderse a comprar bolucompras”. Estas frases, que resuenan en cientos de videos virales de hauls en TikTok e Instagram, se materializan a diario en las calles de Santa Fe y en las pantallas de miles de santafesinos.
La era de la "bolucompra": el fenómeno detrás de la fascinación por los bazares y e-commerce chinos
Los comercios y plataformas como Shein y Temu transforman el paisaje comercial santafesino, ofreciendo productos irresistibles a precios accesibles para todos los gustos. Una tendencia que desafía al comercio local a reinventarse para competir con estas gigantes ofertas globales.
El paisaje comercial de la ciudad capital cambió: locales de dimensiones gigantescas iluminados con luz blanca incandescente, pasillos atestados de vajilla, organizadores acrílicos, gadgets tecnológicos de dudosa utilidad y productos de papelería aesthetic a precios tentadores.
En paralelo, el ecosistema digital local se vio colonizado por aplicaciones globales de comercio electrónico directo desde China, como Shein y Temu. Pero, ¿qué impulsa este deseo irrefrenable de llenar el carrito con objetos que no necesitamos?
Qué es exactamente una "bolucompra" y por qué nos magnetiza
En el dialecto coloquial argentino, la "bolucompra" define a ese objeto prescindible, accesible en precio y sumamente vistoso que se adquiere por impulso. Va desde una luz LED con forma de palta hasta un pelador de ajos de silicona o una funda para celular con glitter. No satisface una necesidad primaria ni resuelve un problema vital, pero desencadena un pico inmediato de dopamina.
El hábitat natural de este fenómeno tiene dos caras: por un lado, el bazar físico de origen chino —cada vez más consolidado en los centros comerciales santafesinos—, donde el paseo en sí mismo actúa como una experiencia sensorial e hipnótica.
Por otro, los gigantes del e-commerce asiático que desembarcaron de lleno en las pantallas locales con envíos a domicilio, descuentos agresivos y mecánicas de juego (gamificación) que invitan a comprar más por menos.
La compensación emocional en tiempos de crisis
Para comprender el trasfondo sociológico de este consumo masivo, El Litoral dialogó con Ximena Díaz Alarcón, experta en Customer Experience con formación en Sociología y Antropología, y CEO de la consultora YOUNIVERSAL.
“Lo que se llama la 'bolucompra' graciosamente tiene un driver bastante potente atrás que no tiene nada de tonto o de trivial: tiene que ver con darse un gusto”, explicó Díaz Alarcón. Y remarcó: “Esa búsqueda emocional es muy fuerte para todos los consumidores.
Ahora se ha puesto todo muy racional porque aprieta mucho el bolsillo, entonces es importante para la gente poder darse esos pequeños gustos de lo que es accesorio y prescindible, porque en muchos casos encontramos en las investigaciones que eso los compensa de las tensiones del día a día”.
Según los datos recientes del último Trend Lab nacional elaborado por la consultora, el contexto económico marca el ritmo de estas decisiones. Díaz Alarcón detalló que "más del 51% de la población no llega a fin de mes, mientras que más del 78% no puede darse gustos habituales y tuvo que resignar categorías de consumo prescindibles, desde tomar un helado hasta renovar la indumentaria".
En este marco de privación, la recompensa al alcance del bolsillo actúa como un bálsamo psicológico. El 88% de los argentinos considera que darse un gusto es importante para su bienestar emocional, cifra que explica por qué el microconsumo prescindible gana tanto terreno frente a compras de mayor envergadura.
Radiografía de un número que más que se duplicó
El apetito por el comercio asiático no es solo una percepción visual en las peatonales o en las redes; los números confirman la tendencia.
Respecto al alcance de las plataformas internacionales de venta directa, la CEO de YOUNIVERSAL aportó una cifra contundente: “En la medición anterior, quienes habían comprado en Shein y Temu eran el 22% y ahora ese número se duplicó. Es un tema que sin duda está creciendo y que seguiremos monitoreando”.
Consultada sobre si el impulso de estas compras responde a la utilidad real del producto, al costo o al entretenimiento, Díaz Alarcón fue tajante: “Las 'bolucompras' nunca se compran por necesidad como driver funcional. Pesan la experiencia de comprar y el precio.
El hecho de sentirse parte del consumo, de poder comprar definitivamente, es determinante. Suele pesar mucho más lo emocional y lo racional aparece como la justificación del buen precio para acceder a algo que de otra manera no se hubiera podido tener”.
¿Un fenómeno pasajero o una transformación estructural del comercio local?
Frente a la marea de importaciones masivas y precios imbatibles, los comerciantes locales y la industria nacional enfrentan un escenario hipercomplejo. “Es muy difícil competir. Depende de la categoría e industria de la que hablemos, pero es realmente complejo. Los comercios locales tienen que demostrar su valor agregado y generar un vínculo auténtico con su comunidad”, adviertió la especialista.
Lejos de tratarse de una moda efímera impulsada por algoritmos de redes sociales, el consumo en bazares y e-commerce chinos parece haber calado hondo en los hábitos estructurales del consumidor santafesino. “Llegó para quedarse”, sintetizó Díaz Alarcón.
“A medida que todo se globaliza y la gente tiene acceso a plataformas a precios muy bajos, cuanto más se dificulte el consumo general, más van a privilegiar aquello que les permita seguir sintiendo que consumen. Es una postura lógica y comprensible del consumidor, que planteará todo un desafío para las marcas locales sobre cómo reinventarse”, concluyó la especialista.