Proyecciones

El agro aportaría US$4.613 millones en retenciones durante 2026, según la Bolsa de Comercio de Rosario

La cifra corresponde a las cadenas de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo. El monto sería prácticamente similar al de 2025, aunque el primer semestre mostró una fuerte caída interanual que sería compensada durante la segunda mitad del año.