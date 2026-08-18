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El agro aportaría US$4.613 millones en retenciones durante 2026, según la Bolsa de Comercio de Rosario

La cifra corresponde a las cadenas de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo. El monto sería prácticamente similar al de 2025, aunque el primer semestre mostró una fuerte caída interanual que sería compensada durante la segunda mitad del año.

La soja concentra la mayor parte de los derechos de exportación estimados.La soja concentra la mayor parte de los derechos de exportación estimados.
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La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectó que las seis principales cadenas agrícolas del país —soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo— aportarían US$ 4.613 millones en concepto de derechos de exportación durante 2026.

De acuerdo con el informe, la estimación representa una cifra estable respecto de 2025, cuando el aporte de estos complejos alcanzó los US$ 4.665 millones, lo que implica una caída interanual cercana al 1%.

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El resultado se encuentra, de todos modos, por debajo de los niveles registrados en 2021 y 2022. En esos años, el aporte de las principales cadenas agrícolas llegó a US$ 8.373 millones y US$ 9.101 millones, respectivamente, en un contexto de precios internacionales de los commodities particularmente elevados. En cambio, la proyección para 2026 se ubica un 50% por encima del mínimo registrado en 2023, marcado por la histórica sequía.

La soja concentra el mayor aporte

Por complejo, la soja continúa siendo la principal fuente de recaudación por derechos de exportación, con una proyección de US$ 3.275 millones para 2026. El complejo incluye poroto, harina, aceite y biodiésel.

En segundo lugar aparece el maíz, con un aporte estimado de US$ 754 millones, seguido por el trigo, con US$ 324 millones. Más atrás se ubican el girasol, con US$ 158 millones; la cebada, con US$ 79 millones; y el sorgo, con US$ 22 millones.

Un primer semestre marcado por la caída

Uno de los datos más destacados del informe es el comportamiento de la recaudación durante la primera mitad del año.

El complejo maicero se ubicó segundo en el aporte previsto para este año.El complejo maicero se ubicó segundo en el aporte previsto para este año.

Entre enero y junio de 2026, los seis principales complejos agrícolas aportaron US$ 1.881 millones en derechos de exportación, un 51% menos que los US$ 3.804 millones registrados durante el mismo período de 2025.

Según la BCR, se trata del segundo registro más bajo de los últimos seis años, solamente por encima de 2023, cuando se habían recaudado US$ 1.153 millones.

Sin embargo, el organismo advirtió que la comparación debe interpretarse teniendo en cuenta los cambios excepcionales que se produjeron durante 2025. La reducción temporaria de las alícuotas entre febrero y junio de ese año incentivó una anticipación de las declaraciones de ventas al exterior, lo que terminó elevando la recaudación del primer semestre y generando una base de comparación particularmente alta para 2026.

Esperan una recuperación en el segundo semestre

La BCR estima que la menor recaudación de la primera mitad del año será compensada durante el segundo semestre.

La reunión se llevó adelante en la se de la Bolsa de Comercio en Rosario.La BCR proyectó el aporte de las principales cadenas agrícolas durante 2026.

Para el período comprendido entre julio y diciembre, proyecta un aporte de US$ 2.731 millones, más del triple de lo recaudado durante el mismo período de 2025. Con esta recuperación, el aporte anual de las seis cadenas alcanzaría los US$ 4.613 millones.

El informe también señaló que durante 2026 ya rige la reducción permanente de las alícuotas de derechos de exportación dispuesta el 7 de diciembre de 2025. Según el análisis, la menor tributación por cada unidad exportada estaría siendo compensada por un mayor volumen de exportaciones de las cadenas agrícolas, contribuyendo a estabilizar el resultado fiscal respecto del año anterior.

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