La producción argentina de maíz de la campaña 2025/26 alcanzaría las 70,5 millones de toneladas, de acuerdo con la última estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El volumen representa un nuevo récord para el cultivo, aunque el incremento productivo resulta menor al esperado inicialmente debido al impacto de la chicharrita y los daños asociados al spiroplasma.
Maíz: récord de área, más de 70 Mt y un nuevo escenario para la próxima campaña
La Bolsa de Comercio de Rosario proyectó una producción de 70,5 millones de toneladas de maíz para la campaña 2025/26, pese al impacto de la chicharrita y los ajustes de rindes. Para el nuevo ciclo, estima una caída del área de 600.000 hectáreas y una cosecha potencial de 66 Mt, mientras que la soja crecería 3,7% en superficie y podría alcanzar las 48 Mt.
El informe elaborado por el especialista Cristián Russo señala que la superficie implantada alcanzó las 11 millones de hectáreas, un 33% más que en el ciclo anterior. El crecimiento fue particularmente significativo en algunas provincias del norte, donde el maíz había recuperado protagonismo.
Sin embargo, la expansión del área no se tradujo en un aumento proporcional de la producción. La BCR estima que el impacto de la chicharrita habría provocado una pérdida cercana a 2 millones de toneladas durante el ciclo 2025/26, a partir de menores rindes y de la pérdida de superficie en las zonas más afectadas.
El maíz resignaría 600.000 hectáreas en la nueva campaña
Para la campaña 2026/27, la primera estimación nacional anticipa un escenario diferente. La intención de siembra de maíz se ubicaría en 10,4 millones de hectáreas, unas 600.000 menos que en el ciclo anterior, equivalente a una caída del 7,3%.
Aun con esta reducción, se trataría de la segunda mayor superficie sembrada con maíz en la historia argentina. Bajo un escenario climático normal y considerando 8,7 millones de hectáreas destinadas a grano, la BCR proyecta una producción de aproximadamente 66 millones de toneladas.
Entre los factores que explican el retroceso aparecen los costos productivos y logísticos. El aumento de los combustibles impacta especialmente sobre los fletes, un factor de peso en las regiones alejadas de los puertos o sin posibilidades de consumo del grano en las cercanías.
En el norte del país se suma además el costo de los tratamientos contra la chicharrita. El informe señala que en Chaco se calcula un gasto de alrededor de US$ 55 por hectárea para cinco aplicaciones, lo que afecta la ecuación económica del cultivo.
La situación presenta diferencias según las regiones. En Córdoba se espera, en términos generales, una intención de siembra similar a la campaña anterior, aunque podrían registrarse recortes en el norte provincial. En Santa Fe, el centro y sur mantienen expectativas de repetir o incluso incrementar la superficie, mientras que en el norte también aparecen restricciones vinculadas con la chicharrita.
La soja recupera superficie y podría alcanzar las 48 Mt
El cambio en las perspectivas del maíz también repercute sobre la soja. La BCR estima que la oleaginosa podría recuperar 600.000 hectáreas durante la campaña 2026/27, con una intención de siembra que crecería alrededor del 3,7%.
De concretarse la proyección, la superficie alcanzaría aproximadamente 16,6 a 16,7 millones de hectáreas. Con un rendimiento promedio estimado en 29,1 quintales por hectárea, la producción podría ubicarse en torno a las 48 millones de toneladas.
De esta manera, la nueva campaña gruesa presenta un reacomodamiento entre los dos principales cultivos. Mientras el maíz enfrenta una combinación de mayores costos, problemas sanitarios y dificultades logísticas, la soja aparece como una alternativa que vuelve a ganar superficie.
El escenario climático será otro factor determinante. El maíz parte con perfiles de humedad favorables y perspectivas de lluvias importantes durante la primavera asociadas a un fenómeno de El Niño fuerte a muy fuerte, aunque la evolución del clima y de la chicharrita serán claves para definir finalmente el potencial productivo de la campaña.