Alcanzaron los US$ 2.500 millones

Las exportaciones agroindustriales a la Unión Europea crecieron 30% en valor durante los primeros seis meses del año

Las ventas argentinas al bloque europeo alcanzaron los US$ 2.500 millones entre enero y junio, mientras que el volumen exportado aumentó 14%. Girasol, tabaco, legumbres, apicultura, pesca y productos bovinos estuvieron entre los complejos que más crecieron.