Las exportaciones agroindustriales argentinas hacia la Unión Europea registraron un fuerte crecimiento durante el primer semestre de 2026, tanto en valor como en volumen. Entre enero y junio, las ventas al bloque alcanzaron los US$ 2.500 millones, un 30% más que en el mismo período de 2025, mientras que el volumen comercializado aumentó 14%, hasta alcanzar 4,1 millones de toneladas.
Las exportaciones agroindustriales a la Unión Europea crecieron 30% en valor durante los primeros seis meses del año
Las ventas argentinas al bloque europeo alcanzaron los US$ 2.500 millones entre enero y junio, mientras que el volumen exportado aumentó 14%. Girasol, tabaco, legumbres, apicultura, pesca y productos bovinos estuvieron entre los complejos que más crecieron.
Los datos fueron procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a partir de las estadísticas del INDEC.
El desempeño adquiere especial relevancia debido a que la Unión Europea constituye uno de los principales destinos para los productos agroindustriales argentinos de mayor valor agregado y valor unitario.
Girasol, tabaco y legumbres, entre los que más crecieron
El incremento de las exportaciones fue acompañado por un comportamiento positivo en numerosos complejos agroindustriales.
Entre los que registraron las mayores subas interanuales en valor se destacó el girasol, con un incremento del 451%, seguido por tabaco (+215%), legumbres (+167%) e ingredientes alimenticios (+164%).
También mostraron importantes avances los complejos de apicultura (+127%), pesca y acuicultura (+112%), ovinos y alimentos para animales (+82%), equinos (+55%) y cítricos agrios (+52%).
En tanto, las exportaciones de productos vitivinícolas crecieron 27%, mientras que el complejo bovino avanzó 22% en valor.
La diversidad de productos que explicaron el crecimiento muestra el peso que tienen los mercados europeos para distintas cadenas productivas argentinas, desde la agricultura y la ganadería hasta la pesca, la apicultura y las economías regionales.
Se recuperaron productos que no se exportaban desde hacía años
Otro dato destacado del primer semestre fue la recuperación de algunos productos que no registraban exportaciones hacia la Unión Europea durante varios años.
Entre ellos aparecen otros aceites de oliva vírgenes, pasta química de madera, lino, harina y sémola de legumbres y yemas de huevo, entre otros productos.
La reapertura de estos flujos comerciales contribuyó a ampliar la oferta argentina en el mercado europeo y a diversificar la composición de las exportaciones agroindustriales.
La UE paga un mayor valor por tonelada
El mercado europeo también se diferencia por el valor de los productos que adquiere. Durante el primer semestre, el precio promedio de las exportaciones agroindustriales argentinas destinadas a la Unión Europea fue de US$ 608 por tonelada, un 39% superior al promedio obtenido por esos mismos productos en el conjunto de los mercados internacionales.
Esta diferencia refleja el perfil de la demanda europea, con una participación importante de productos diferenciados y de mayor valor agregado.
Entre los productos que alcanzaron los valores unitarios más elevados se destacaron las semillas, con US$ 49.821 por tonelada, y el aceite esencial de limón, con US$ 28.907 por tonelada.
También sobresalieron la carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada, con US$ 15.100 por tonelada; los animales equinos, con US$ 12.381; la lana peinada, con US$ 11.462; y las reses o medias reses de cordero congeladas, con US$ 7.442 por tonelada.
En el segmento de productos pesqueros, los crustáceos congelados alcanzaron un valor promedio de US$ 7.079 por tonelada, mientras que el tabaco desvenado llegó a US$ 6.133. También se destacaron el aceite de oliva virgen extra, con US$ 4.961, y la carne equina, con US$ 4.045 por tonelada.
El acuerdo Mercosur-UE abre nuevas oportunidades
El crecimiento de las exportaciones se produce además en un contexto de cambios en las condiciones de acceso al mercado europeo. Desde el 1 de mayo de 2026 se encuentra vigente el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que contempla ventajas arancelarias y cuotas de exportación para distintos productos agroindustriales.
Argentina ya comenzó a utilizar algunas de estas cuotas, entre ellas las correspondientes a miel, huevos, arroz y carne, entre otros productos.
Para el sector agroindustrial argentino, la combinación de un mercado de alto poder adquisitivo, una creciente demanda de productos diferenciados y mejores condiciones de acceso puede generar nuevas oportunidades para ampliar y diversificar las exportaciones.
Los resultados del primer semestre muestran, en ese sentido, un crecimiento significativo de las ventas al bloque europeo y refuerzan su importancia como destino para la producción agroindustrial argentina.