Aumentaron 45% en valor

Las exportaciones de carne bovina crecieron 10% en el primer semestre

La Argentina exportó 411.705 toneladas equivalentes a res con hueso entre enero y junio. Los ingresos alcanzaron los US$ 2.202 millones. China concentró más de la mitad de los embarques, seguida por Estados Unidos, Israel y la Unión Europea.