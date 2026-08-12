Las exportaciones argentinas de carne bovina consolidaron una tendencia positiva durante el primer semestre de 2026, con un crecimiento tanto en el volumen comercializado como en el valor de los embarques.
Las exportaciones de carne bovina crecieron 10% en el primer semestre
La Argentina exportó 411.705 toneladas equivalentes a res con hueso entre enero y junio. Los ingresos alcanzaron los US$ 2.202 millones. China concentró más de la mitad de los embarques, seguida por Estados Unidos, Israel y la Unión Europea.
Entre enero y junio se exportaron 411.705 toneladas equivalentes a res con hueso, lo que representa un incremento del 10% respecto del mismo período de 2025, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
El desempeño fue aún más significativo en términos económicos. Las ventas externas alcanzaron los US$ 2.202 millones, con un incremento del 44,7% interanual.
La diferencia entre el crecimiento del volumen y el de los ingresos refleja una mejora en el valor de las exportaciones, en un contexto de mayor dinamismo de la demanda internacional de carne bovina argentina.
China continúa como principal destino
China se mantuvo como el principal mercado para la carne bovina argentina y concentró el 53% de los envíos realizados durante los primeros seis meses del año.
En segundo lugar se ubicó Estados Unidos, con el 19,5% de las exportaciones, mientras que Israel representó el 10% y la Unión Europea, el 9,1%.
De esta manera, los principales destinos continúan concentrando una proporción significativa de las ventas externas del complejo cárnico argentino, aunque con una participación creciente de mercados de mayor valor agregado.
La presencia de Estados Unidos y la Unión Europea resulta particularmente relevante para la diversificación de los destinos, mientras que China mantiene su posición como el principal comprador por volumen.
Junio también cerró con crecimiento
La tendencia positiva también se observó durante junio. En ese mes, las exportaciones alcanzaron 78.990 toneladas equivalentes a res con hueso, un volumen 5,7% superior al registrado en junio de 2025.
El resultado del sexto mes del año permitió sostener el crecimiento acumulado del primer semestre y confirma el dinamismo que vienen mostrando las ventas externas de carne bovina.
Con 411.705 toneladas exportadas en los primeros seis meses, el sector mantiene un ritmo que, de sostenerse durante la segunda mitad del año, podría llevar a las exportaciones a nuevos niveles.
Más volumen y mayor ingreso de divisas
Los datos oficiales muestran así dos indicadores relevantes para la cadena ganadera: por un lado, un aumento del 10% en las toneladas exportadas y, por otro, una suba del 44,7% en los ingresos generados por esas ventas.
En términos absolutos, durante el primer semestre ingresaron al país más de US$ 2.200 millones por exportaciones de carne bovina.
El comportamiento de los mercados internacionales, los precios de la carne y la evolución de la oferta ganadera serán algunos de los factores que determinarán si esta tendencia puede sostenerse durante el segundo semestre de 2026.