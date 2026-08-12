Informe SEA

Tras las lluvias, las actividades agrícolas se reanudan gradualmente en el centro norte santafesino

Las precipitaciones y los elevados niveles de humedad condicionaron la cosecha de maíz tardío y algodón, aunque durante la última semana comenzaron a abrirse ventanas para retomar las labores. El girasol inició su implantación y en trigo avanzaron las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados.