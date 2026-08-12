Nueva oportunidad para la cadena avícola

Argentina recuperó el acceso del Reino Unido para la carne aviar

El Reino Unido reconoció oficialmente a la Argentina como país libre de Influenza Aviar Altamente Patógena y levantó las restricciones sanitarias que pesaban sobre las exportaciones avícolas. La reapertura permitirá recuperar un destino estratégico para la cadena.