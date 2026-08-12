Argentina recuperó el acceso al mercado del Reino Unido para sus exportaciones de carne aviar, luego de que las autoridades sanitarias británicas reconocieran al país como libre de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP).
Argentina recuperó el acceso del Reino Unido para la carne aviar
El Reino Unido reconoció oficialmente a la Argentina como país libre de Influenza Aviar Altamente Patógena y levantó las restricciones sanitarias que pesaban sobre las exportaciones avícolas. La reapertura permitirá recuperar un destino estratégico para la cadena.
La decisión fue comunicada por el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (DEFRA), tras analizar la información epidemiológica presentada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
El reconocimiento sanitario permitió levantar las restricciones que afectaban el ingreso de productos avícolas argentinos al mercado británico. La reapertura fue establecida con fecha 29 de abril de 2026, por lo que podrán exportarse productos elaborados con posterioridad a esa fecha, siempre que cumplan con las restantes condiciones de importación vigentes.
Se flexibilizaron los requisitos sanitarios
Además del levantamiento de las restricciones, las autoridades británicas modificaron la categoría de tratamiento sanitario aplicable a determinados productos.
En particular, los productos cárnicos provenientes de aves de corral y de aves de caza criadas en granja —incluidas las ratites— pasaron de la categoría “D” a la “A”.
El cambio implica la eliminación del requisito de aplicar un tratamiento térmico específico como condición sanitaria para el ingreso de estos productos.
De esta manera, quedan habilitadas las exportaciones argentinas de carne aviar y otros productos comprendidos en la normativa, siempre que hayan sido elaborados después del 29 de abril y puedan certificarse las condiciones sanitarias establecidas en los correspondientes certificados oficiales de exportación.
Un mercado estratégico para la cadena avícola
La reapertura representa una oportunidad para la cadena de valor avícola argentina, que vuelve a contar con un mercado relevante para ampliar sus posibilidades de inserción internacional.
El Reino Unido mantiene una demanda significativa de productos alimenticios y constituye un destino de interés para la agroindustria argentina, tanto por su capacidad de compra como por las posibilidades de diversificación de mercados.
La recuperación del acceso se produce después de las restricciones sanitarias aplicadas a raíz de los episodios de influenza aviar, una enfermedad que durante los últimos años obligó a modificar los protocolos comerciales de distintos países.
El reconocimiento británico
La decisión de DEFRA se produjo luego de la evaluación de la información epidemiológica suministrada por el SENASA. Desde el organismo británico destacaron la colaboración del equipo técnico argentino y la información adicional proporcionada durante el proceso de análisis.
Los cambios quedaron incorporados en los documentos oficiales “Aves de corral y productos avícolas” y “Productos cárnicos”, que establecen los países no pertenecientes a la Unión Europea autorizados a exportar animales y productos de origen animal al Reino Unido.
Para el sector avícola argentino, la recuperación de este destino supone ampliar nuevamente el abanico de mercados disponibles y fortalecer las oportunidades comerciales de la cadena.
La reapertura se suma así a los avances registrados en materia de acceso sanitario y comercial, con el objetivo de incrementar las exportaciones y potenciar la participación de la producción agroindustrial argentina en los mercados internacionales.