El plazo vence el 15 de septiembre

El gobierno pule el Presupuesto pero Milei no lo presentará en el Congreso

Con prórroga, una presentación presidencial ante la Asamblea Legislativa pero sin sanción parlamentaria, y otro que se convirtió en ley, se espera el nuevo proyecto oficial que regirá para un año atravesado por elecciones locales, provinciales y nacionales.