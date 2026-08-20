Que si, que no. Al final, el presidente Javier Milei no presentará el proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos 2027 en el Congreso Nacional el próximo 15 de septiembre. Las primeras informaciones daban por hecho que el mandatario repetiría la práctica que inauguró en 2024, cuando esa fecha coincidió con un domingo y se transmitió en el prime time televisivo.
El gobierno pule el Presupuesto pero Milei no lo presentará en el Congreso
Con prórroga, una presentación presidencial ante la Asamblea Legislativa pero sin sanción parlamentaria, y otro que se convirtió en ley, se espera el nuevo proyecto oficial que regirá para un año atravesado por elecciones locales, provinciales y nacionales.
Ahora todo indica que repetirá el criterio del año pasado y transmitirá un mensaje desde Casa Rosada.
Es el tercer presupuesto elaborado por esta gestión aunque, si logra acompañamiento en las dos cámaras, Diputados y Senadores, será el segundo aprobado por el Congreso.
Durante los dos primeros años de gestión, el jefe de Estado gobernó con el mismo esquema que diseñó la administración de Alberto Fernández, prorrogado.
En 2024, Milei no consiguió el apoyo parlamentario de su propuesta de “ley de leyes”, cuyo objetivo era “blindar el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico”, consigna que sigue presente hasta ahora.
En realidad, el debate quedó empantanado en la comisión de Presupuesto y Hacienda que presidía por entonces José Luis Espert.
“El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar, para después ver cuánto podemos gastar”, decía por entonces Milei, al anunciar el proyecto que quedó trunco meses después.
Siguiendo esa línea, durante 2025 Milei vetó sucesivas leyes (emergencia en Discapacidad, financiamiento universitario) con la premisa de que no estaban asignados los fondos para su cumplimiento efectivo.
Equilibrio “innegociable”
El 15 de septiembre de 2025 el presidente presentó con un mensaje por Cadena Nacional el proyecto de Presupuesto 2026. Allí consignó que el 85% del gasto previsto se destinaría a educación, salud y jubilaciones.
Una vez más, remarcó que el equilibrio fiscal sería “innegociable” y aseguró que el proyecto incluía una regla de estabilidad fiscal: si los ingresos caían o los gastos superasen lo previsto, se deberían ajustar partidas para mantener las cuentas balanceadas, advirtió.
En aquel momento, anunció el impulso al proyecto de Inocencia Fiscal que el Senado convirtió en ley en diciembre de 2025 y, bajo el número 27.799, fue promulgada por el Ejecutivo en enero.
Por estos días, Diputados va por una Inocencia Fiscal II que ya tiene dictamen de comisiones y se encamina a ser debatida en el recinto el 26 de agosto. Para esa fecha también está previsto el tratamiento de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.
En definitiva, el Presupuesto 2026 fue el primero de la era Milei que ahora va por la segunda “hoja de ruta” de su gestión, la que regirá en un año de alto voltaje político partidario en el que intenta jugarse la reelección.
El 15 de septiembre constituye la fecha límite para la presentación del proyecto de Presupuesto Nacional ante el Parlamento. Como ocurre cada año, la iniciativa abrirá una compleja discusión política y fiscal en la que volverán a tener un papel central los gobernadores y las provincias, en un contexto en el que el oficialismo necesitará construir acuerdos para avanzar con la aprobación de la norma.