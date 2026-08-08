El Gobierno impulsa una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con el objetivo de modificar su funcionamiento, limitar la asistencia financiera al Tesoro y reforzar la independencia de la autoridad monetaria.
Reforma del Banco Central: qué cambia y cómo funcionará la nueva Carta Orgánica
El economista Germán Rollandi detalló los alcances de la iniciativa, explicó las modificaciones previstas y analizó cómo impactarán en la autonomía de la entidad y el manejo de los recursos públicos.
Según explicó el economista Germán Rollandi, el proyecto busca revertir varios cambios introducidos en 2012 y volver a una estructura similar a la que tuvo la entidad durante la década del 90, con un foco principal en la estabilidad monetaria.
Rollandi indicó que la primera reforma importante fue en 1992, donde se establecieron las bases de cómo debía funcionar un Banco Central tomando en cuenta recomendaciones internacionales y agregó que la modificación de 2012 amplió los objetivos del organismo e incorporó mecanismos que permitieron la asistencia financiera al Gobierno nacional, una de las cuestiones que ahora se busca eliminar.
Prioridad a controlar la inflación
Uno de los principales cambios planteados está relacionado con la misión del Banco Central. Mientras la Carta Orgánica modificada en 2012 establecía objetivos, como estabilidad monetaria, estabilidad financiera, promoción del empleo y crecimiento con equidad social, el nuevo esquema priorizaría un único eje, preservar el valor de la moneda.
El economista explicó que la visión oficial parte de considerar a la inflación como un fenómeno principalmente monetario, por lo que el instrumento central sería el control de la emisión de dinero. “Con un solo instrumento, que es la política monetaria, no puedo cumplir demasiados objetivos. Esa es la filosofía del Gobierno”, sostuvo.
Sin embargo, Rollandi planteó que existe un debate sobre este punto y mencionó que algunos bancos centrales internacionales tienen objetivos complementarios además de cuidar el valor de la moneda. “Cuando uno ve, por ejemplo, la Reserva Federal norteamericana o el Banco de Inglaterra, tienen objetivos secundarios, como promover el empleo y el desarrollo económico”, dijo.
Independencia y cambios en la conducción
Otro de los ejes centrales de la reforma es fortalecer la autonomía del Banco Central frente al Poder Ejecutivo.
Rollandi explicó que históricamente existió una relación de dependencia entre la entidad monetaria y los gobiernos de turno, especialmente a través de lo que se denominó “dominancia fiscal”, cuando el Estado recurría al Banco Central para obtener financiamiento.
Entre las modificaciones previstas, desaparecería la posibilidad de que un representante del Ministerio de Economía participe en las reuniones del directorio del organismo.
Además, el Banco Central dejaría de intervenir en las autorizaciones de endeudamiento del Gobierno nacional, una función que hasta ahora tenía para evaluar posibles impactos cambiarios.
“Para separar bien las funciones, la primera reforma establece que un representante del Ministerio de Economía podía hablar en el directorio del Banco Central. No tenía voto, pero podía hablar. Hoy eso desaparece”, explicó el economista.
También se modificaría el mecanismo para remover al presidente y a los integrantes del directorio del organismo. Actualmente, la designación requiere mayoría del Senado, mientras que "para echarlo necesita una mayoría agravada”, señaló Rollandi, quien consideró que existe un desbalance institucional.
Cambios en las reservas
Uno de los puntos donde existe mayor consenso, según el economista, es la eliminación de los mecanismos que permitían financiar al Poder Ejecutivo mediante el Banco Central. “Los famosos adelantos transitorios desaparecen”, afirmó.
La reforma también impediría que el Banco Central participe en emisiones primarias de deuda. Es decir, cuando el Estado coloque nuevos bonos, la autoridad monetaria no podrá comprarlos directamente, aunque sí podrá operar luego en el mercado secundario.
Otro cambio importante está vinculado con las reservas internacionales y las llamadas letras intransferibles, utilizadas en distintos momentos para que el Gobierno tomara recursos del Banco Central a cambio de títulos que no podían negociarse.
Rollandi explicó que con la nueva normativa esa herramienta dejaría de existir. “Eso a partir de ahora no lo podría hacer más. Las reservas y esta otra de las reformas importantes son inembargables”, indicó.
Nuevas reglas
La reforma también modifica el destino de las ganancias que pueda generar el Banco Central, especialmente aquellas producidas por movimientos cambiarios.
Según Rollandi, actualmente una devaluación puede generar una diferencia contable positiva que luego puede ser transferida al Gobierno, algo que el nuevo esquema buscaría limitar. “Toda la ganancia que se produzca por cualquier devaluación iría a capitalizar al Banco Central. Formaría parte de una reserva que no se puede tocar, no se puede girar”, explicó.
El especialista agregó que las utilidades solo podrían transferirse cuando estén realizadas y una vez que la entidad tenga cubiertas determinadas reservas.
Además, el proyecto plantea cambios en la transparencia del balance del organismo, con la obligación de adaptarse a normas internacionales y mantener auditorías externas. “Hoy el balance tiene que ser transparente y adaptarse a mecanismos internacionales”, señaló.
Para Rollandi, la reforma apunta principalmente a resolver uno de los problemas históricos de la institución: la dependencia frente al poder político. “En términos generales, es una reforma que nos retrotrae a los 90, pero ataca los principales conceptos y problemas que eran justamente la dependencia creciente que había tenido el Banco Central con el Gobierno nacional”, concluyó.