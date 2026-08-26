Luis Caputo encabezó este miércoles por la mañana una conferencia de prensa desde el Palacio de Hacienda para anunciar una serie de medidas económicas relacionadas con las líneas de créditos hipotecarios.
Caputo anunció medidas vinculadas al crédito hipotecario
El ministro brindó detalles de la iniciativa que presentó este miércoles. Los montos, los fondos y las razones que fundamentan esta novedad en el gobierno de Javier Milei.
“Venimos a tratar de dar una mano con el Ministerio de Capital Humano para resolver este problema desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene como función hacer plazos fijos en bancos”, explicó.
“Se va a extender el plazo de los plazos fijos, van a ser licitaciones transparentes para extender entre un año y 5 años. Esto va a permitirle a los bancos acelerar mucho más el nivel de créditos hipotecarios”, indicó.
En otro tramo de la conferencia advirtió: “Vamos a dar las condiciones: el monto del programa es de dos billones de pesos, van a ser licitaciones de plazos fijos que van a tener tasa mínima requerida”.
En detalle
De acuerdo a la presentación en Economía, el Programa de licitación de Plazos Fijos con destino a crédito hipotecario se puede desagregar de la siguiente manera:
Monto del programa: $ 2 billones.
Instrumento: depósito a plazo fijo en pesos ajustable por UVA más un spread.
Destino: créditos hipotecarios a personas humanas para la adquisición, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda.
Monto por licitación: $ 200.000 millones.
Plazos y tasas mínimas:
Tramo 1: plazo de 1 año, tasa UVA más un spread mínimo de 2,50%.
Tramo 2: plazo de 5 años, tasa UVA más un spread mínimo de 4,50%.
Límite máximo ofertado: cada entidad financiera (EEFF) podrá ofertar hasta el 20% del monto total por licitación.
Plazo de aplicación de los fondos: 90 días corridos contados desde la fecha de constitución del depósito.
Condiciones generales de los créditos hipotecarios:
• Tasa máxima: las EEFF adjudicatarias no podrán otorgar, con los fondos adjudicados en el marco del presente programa, créditos hipotecarios a una tasa superior a UVA + 7,50%.
• Plazo mínimo: 15 años.
• Monto máximo: el equivalente de 150.000 UVA por crédito.
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