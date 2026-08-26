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En vivo: Diputados avanza con el debate por la Carta Orgánica del Banco Central

La Cámara Baja sesiona desde las 12 horas. El temario incluye la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, Inocencia Fiscal y un acuerdo de Libre Comercio del Mercosur.

El recinto de la Cámara de Diputados de la Nacíón. Crédito: HCDNEl recinto de la Cámara de Diputados de la Nacíón. Crédito: HCDN
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La Cámara de Diputados de la Nación sesiona este miércoles desde las 12 horas con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) como punto central. La misma ya fue aprobada en general.

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La Cámara Baja había sido convocada a sesión especial la semana pasada tras el pedido del oficialismo, con un amplio temario de complemento.

Sesión en vivo

La discusión en el Congreso

El gobierno de Javier Milei impulsa en el Congreso un proyecto para reformar la Carta Orgánica del BCRA que limita drásticamente las funciones del organismo y prohíbe por ley el financiamiento al Estado.

(260603) -- BUENOS AIRES, 3 junio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 1 de junio de 2026 de una mujer saliendo del Ministerio de Economía, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. Tras cerrar 2025 con un marcado incumplimiento en las metas de acumulación de reservas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, Argentina transita 2026 con perspectivas más favorables para alcanzar los objetivos comprometidos, impulsada por el programa de compras diarias de divisas del Banco Central y una mayor disponibilidad de dólares en la primera mitad del año. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (da) (ra) (vf)Banco Central. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

La sesión especial propuesta por el oficialismo para iniciar la discusión legislativa se estableció para este miércoles 26 de agosto en la Cámara de Diputados de la Nación.

Entre los puntos clave de la reforma se pretende eliminar los adelantos transitorios, las letras intransferibles y la compra de títulos públicos en el mercado primario para frenar la emisión monetaria por déficit fiscal.

Además, se reemplazarían los múltiples objetivos actuales (estabilidad monetaria, financiera, empleo y desarrollo con equidad) por una única misión: preservar el valor de la moneda.

(260219) -- BUENOS AIRES, 19 febrero, 2026 (Xinhua) -- Diputados nacionales asisten a la sesión donde se debate el proyecto de Ley de Modernización Laboral, en el Congreso Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 19 de febrero de 2026. La Cámara de Diputados de Argentina inició el jueves el debate por el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, en medio de una huelga general de 24 horas convocada por centrales sindicales y gremios que califican la iniciativa de "regresiva" y consideran que afecta derechos básicos de los trabajadores. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (jg) (ah) (vf)Imagen ilustrativa. Cámara de Diputados. Crédito: Xinhua/Martín Zabala

En busca de "mayor estabilidad", se exigiría la aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso para remover al presidente o a los directores del Banco Central, sosteniendo el nombre en caso contrario.

El temario completo

Orden del Día 211. Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, ley 23.928 y sus modificatorias, ley 11.672 (t.o. 2014 y sus modificatorias) y ley 24.156 y sus modificatorias. Modificación.

Orden del Día 209. Leyes 11.683 y 27.799 relativas a la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y en materia de prescripción tributaria, y 25.191 referente al Régimen Sancionatorio. Modificación.

Orden del Día 208. Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercado Común del Sur – MERCOSUR – y la República de Singapur, celebrado en la ciudad de Río de JaneiroRepública Federativa del Brasil – el 7 de diciembre de 2023. Aprobación.

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Orden del Día 85. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes – PCT –, y su respectivo Reglamento, suscripto en Washington –Estados Unidos de América–, el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001. Aprobación.

Orden del Día 210. Ley 23.349 (t.o. 1997 y sus modificatorias), de Impuesto al Valor Agregado. Modificación del artículo 28, sobre la reducción de la alícuota a la fécula de mandioca.

Orden del Día 250. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Declaración como Capital Nacional del Teatro.

Orden del Día 249. Ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Declaración como Capital Nacional del Coleccionismo.

Orden del Día 248. Provincia de San Juan, cuna de Domingo Faustino Sarmiento y Capital Nacional de la Educación. Institución.

Orden del Día 247. Provincia de Santa Cruz. Declaración como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías y otras cuestiones conexas.

Orden del Día 246. Provincia de Tucumán. Declaración como Capital Nacional del Ecoturismo, y otras cuestiones conexas.

Orden del Día 245. Municipio de San José de los Cerrillos, provincia de Salta. Declaración como Capital Nacional del Cerdo Negro.

Orden del Día 244. Ciudad de Caá Catí, provincia de Corrientes. Declaración como Capital Nacional de la Producción Bubalina.

Orden del Día 243. Ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. Declaración como capital simbólica de la República Argentina, el día 9 de julio de cada año.

Orden del Día 263. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Reorganización.

Orden del Día 262. Sala II en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Creación.

Orden del Día 270. Ritual, celebración y peregrinación del “Camino de Brochero”. Declaración como parte integrante del patrimonio inmaterial de la República Argentina en los términos de la ley 26.118.

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