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Javier Milei festejó la sanción de la reforma a la carta orgánica del BCRA

El Presidente emitió un mensaje en X, con un agradecimiento a los legisladores.

Javier Milei. REUTERS/Jean CarnielJavier Milei. REUTERS/Jean Carniel
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El presidente Javier Milei celebró que la Cámara de Diputados haya sancionado la reforma a la carta orgánica del Banco Central.

Mirá tambiénEl oficialismo logró en Diputados aprobar la reforma a la carta orgánica del Banco Central

Con un corto mensaje en X, el jefe de Estado agradeció la predisposición de los legisladores aliados y pidió que el Senado acompañe la iniciativa.

La publicación de Milei en X.La publicación de Milei en X.

“Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!! Ahora a pelearla en el Senado. VLLC!”, escribió el economista en la red social predilecta. Milei siempre expresó que el texto tenía prioridad en la agenda parlamentaria libertaria para ser sancionado.

La iniciativa recogió 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones, y será girada a la Cámara alta. El proyecto busca consolidar el principio de la emisión cero, por considerar que impacta directamente sobre la inflación.

Argentina's President Javier Milei gestures as he attends the opening ceremony of the Rural Society's 138th annual exhibition, in Buenos Aires, Argentina, July 26, 2026. REUTERS/Mariana Nedelcu TPX IMAGES OF THE DAYJavier Milei. REUTERS/Mariana Nedelcu

A modo de pisar la emisión monetaria, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.

El debate

El debate fue abierto por el presidente de la comisión de Finanzas, Santiago Pauli, quien aseguró que esta reforma busca que el Banco Central "no sea saqueado, no se convierta en una herramienta de hacer política" y para que "volvamos a tener un peso fuerte para que nuestro país, de una vez por todas, avance, y que los argentinos vuelvan a recuperar la capacidad de ahorrar, de progresar, de planificar a largo plazo y de vivir la vida que tienen".

Agregó que "el mal uso del Banco Central tuvo como consecuencia que pasó a convertirse en una extensión del Ministerio de Economía o del Poder Ejecutivo de turno".

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