#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Desde el Gobierno

Argentina avanza en la organización interjurisdiccional por la visita del papa León XIV

El encuentro se produjo en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación. Confirmaron el alojamiento de Sumo Pontífice.

Segundo encuentro del Gobierno por la visita del Papa. Crédito: PresidenciaSegundo encuentro del Gobierno por la visita del Papa. Crédito: Presidencia
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este miércoles la segunda reunión de trabajo -y la primera de carácter interjurisdiccional- para coordinar los operativos de logística, seguridad y organización ante la próxima llegada del Papa León XIV a la Argentina.

Mirá tambiénArzobispado de Córdoba: “El Papa llega en un momento en que necesitamos una palabra de esperanza”

El encuentro reunió en la misma mesa a representantes del Gobierno nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba en la sede del ministerio de Seguridad de la Nación.

Detalles del encuentro interjurisdiccional

De acuerdo a lo que resaltaron fuentes oficiales, el objetivo fue delinear las tareas operativas previas a las actividades multitudinarias previstas en cada uno de estos distritos, entre el 8 y 11 de noviembre.

Pope Leo holds the weekly general audience in St. Peter's Basilica at the Vatican, August 26, 2026. REUTERS/Guglielmo MangiapanePapa León XIV. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Durante la jornada se repasaron los dispositivos de seguridad, la logística de traslados, los esquemas de comunicación y el presupuesto asignado para los eventos centrales que presidirá el Sumo Pontífice.

Como paso clave en la planificación, durante el encuentro se confirmó que este domingo llegará al país una comisión oficial de la Santa Sede. La comitiva del Vaticano realizará un “relevamiento en territorio” para inspeccionar los escenarios elegidos para los encuentros masivos.

Una vez finalizada la recorrida técnica de los delegados papales, las autoridades nacionales y subnacionales mantendrán una nueva mesa de trabajo coordinada para ajustar los proyectos organizativos definitivos.

Pope Leo gestures as he arrives to hold the weekly general audience in St. Peter's Basilica at the Vatican, August 26, 2026. REUTERS/Guglielmo MangiapanePapa León XIV. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El primer encuentro para planificar el arribo de la máxima autoridad de la Iglesia Católica se produjo el último martes y también estuvo encabezado por la hermana del jefe de Estado.

En torno a esta cumbre, participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; los jefes de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba, Gabriel Sánchez Zinny y Manuel Calvo; y el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.

Vaticano confirmó el alojamiento del papa León XIV

Luego de que el arzobispo Jorge Eduardo Scheining mantuviera un encuentro con el papa León XIV, se confirmó parcialmente su itinerario por Argentina, cuando llegue para cumplir con su agenda entre el 8 y el 11 de noviembre.

Mirá tambiénVisita del papa León XIV a la Argentina: se definen en Roma los escenarios, la seguridad y el itinerario de noviembre

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la reunión tuvo lugar en el Vaticano, desde donde afirmaron que, como parte de la recorrida en las visitas del Santo Padre, visitará una cárcel que podría ser la de Villa Devoto, y que el estadio de River Plate podría ser escenario de un evento multitudinario.

La Ciudad de Buenos Aires y, precisamente, la Nunciatura será la casa del papa durante su estadía en el país.

Desde allí, León XIV se movilizará a los lugares que aún no están confirmados definitivamente. A la espera de la ratificación, el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, no brindó precisiones, pero sí dijo que ya hay lugares establecidos donde estará.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
León XIV
Religión
Argentina
Vaticano

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro