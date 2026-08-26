La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este miércoles la segunda reunión de trabajo -y la primera de carácter interjurisdiccional- para coordinar los operativos de logística, seguridad y organización ante la próxima llegada del Papa León XIV a la Argentina.
Argentina avanza en la organización interjurisdiccional por la visita del papa León XIV
El encuentro se produjo en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación. Confirmaron el alojamiento de Sumo Pontífice.
El encuentro reunió en la misma mesa a representantes del Gobierno nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba en la sede del ministerio de Seguridad de la Nación.
Detalles del encuentro interjurisdiccional
De acuerdo a lo que resaltaron fuentes oficiales, el objetivo fue delinear las tareas operativas previas a las actividades multitudinarias previstas en cada uno de estos distritos, entre el 8 y 11 de noviembre.
Durante la jornada se repasaron los dispositivos de seguridad, la logística de traslados, los esquemas de comunicación y el presupuesto asignado para los eventos centrales que presidirá el Sumo Pontífice.
Como paso clave en la planificación, durante el encuentro se confirmó que este domingo llegará al país una comisión oficial de la Santa Sede. La comitiva del Vaticano realizará un “relevamiento en territorio” para inspeccionar los escenarios elegidos para los encuentros masivos.
Una vez finalizada la recorrida técnica de los delegados papales, las autoridades nacionales y subnacionales mantendrán una nueva mesa de trabajo coordinada para ajustar los proyectos organizativos definitivos.
El primer encuentro para planificar el arribo de la máxima autoridad de la Iglesia Católica se produjo el último martes y también estuvo encabezado por la hermana del jefe de Estado.
En torno a esta cumbre, participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; los jefes de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba, Gabriel Sánchez Zinny y Manuel Calvo; y el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.
Vaticano confirmó el alojamiento del papa León XIV
Luego de que el arzobispo Jorge Eduardo Scheining mantuviera un encuentro con el papa León XIV, se confirmó parcialmente su itinerario por Argentina, cuando llegue para cumplir con su agenda entre el 8 y el 11 de noviembre.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la reunión tuvo lugar en el Vaticano, desde donde afirmaron que, como parte de la recorrida en las visitas del Santo Padre, visitará una cárcel que podría ser la de Villa Devoto, y que el estadio de River Plate podría ser escenario de un evento multitudinario.
La Ciudad de Buenos Aires y, precisamente, la Nunciatura será la casa del papa durante su estadía en el país.
Desde allí, León XIV se movilizará a los lugares que aún no están confirmados definitivamente. A la espera de la ratificación, el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, no brindó precisiones, pero sí dijo que ya hay lugares establecidos donde estará.