El inicio de agosto trajo una muy buena noticia a la feligresía argentina: el Papa León XIV viene al país entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira que antes lo llevará a Uruguay y luego a Perú. Aquí visitará la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.
Arzobispado de Córdoba: “El Papa llega en un momento en que necesitamos una palabra de esperanza”
El arribo a la provincia mediterránea se espera, en principio, para el 10 de noviembre. Aguardan a visitantes de todo el territorio cordobés y de otros lugares del país. Hace casi 40 años que otro Papa, Juan Pablo II, estuvo allí. “Es un privilegio que podamos recibir a León XIV”, dice el sacerdote.
“Estamos contentos, alegres, expectantes” dijo este martes el sacerdote y vocero del Arzobispado de Córdoba, Munir Bracco. Podría decirse que fue un verdadero alegrón, si se usara un giro idiomático propio de la provincia.
Consciente del trabajo de coordinación y logística que les espera hasta esa fecha y durante la permanencia de Robert Prevost en tierras mediterráneas, dice sin dudar: “Vale la pena el esfuerzo y va a ser hermoso”.
“Creo que es un privilegio que podamos recibir al Papa”. Al Papa y a las cientos de miles de personas que se esperan para el próximo 10 de noviembre, fecha que en principio se baraja como posible para las actividades del Sumo Pontífice en la capital cordobesa.
Expectativa en Córdoba por la visita papal
En efecto, está previsto que lleguen contingentes de toda la provincia, de distritos limítrofes y de otros países, por ejemplo, Chile. Todos para participar de una celebración multitudinaria que –todo indica- se hará en la sede de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea).
Hay mucho que hacer y organizar en dos meses y medio.
En diálogo con El Litoral, Bracco admitió que están “muy movilizados desde todo punto de vista y muy contentos”.
- ¿Toda la ciudad está movilizada, además de la feligresía?
- Lo vemos en toda la ciudad. Es un movimiento que nos excede (como Iglesia) porque hay preparativos, recorridos y todo lo que supone no solo la celebración en sí, sino el traslado de un lugar a otro.
La preparación involucra a muchas áreas civiles más allá de la religiosa y eso también va generando una gran expectativa.
Además, a mucha gente este movimiento le recuerda la visita del Papa Juan Pablo II en el año ‘87 y se produce esa sensación de algo que ya vivimos y fue muy lindo. Entonces, qué bueno que se pueda repetir casi 40 años después con otro Papa. Es un sentimiento de encuentro, de alegría, de tener en nuestras calles la presencia de una persona tan importante como es el Papa, sucesor de Pedro, Jefe de Estado.
Así que hay mucho movimiento y a medida que nos acerquemos a la fecha y los datos sean más concretos con la confirmación oficial de las actividades y el itinerario, la expectativa va a ser mayor.
- Los ajustes se hacen a diario. En los próximos días, el Papa recibirá a la conducción del Episcopado Argentino para seguir puliendo detalles, y el domingo llegan al país referentes de Roma para recorrer los sitios que podría visitar el Papa.
- Sí, se reúne la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal con el Papa y viene una segunda avanzada del Vaticano, que es la comitiva que se reúne con la gente que está organizando desde aquí para ajustar, definir y ver cómo está todo. En base a eso se diseñará la definición final del recorrido y el resto de la agenda.
Hay que tener en cuenta que la visita está enmarcada en un recorrido por tres países. Podemos pensar que tres días (en Argentina) no son tantos, pero es un viaje exigente que incluye a Uruguay y a Perú.
- ¿Ya está confirmado que estará el 10 de noviembre en Córdoba?
- Es lo más probable, pero no está confirmado por el Vaticano. Cuando ya preveíamos que era factible la visita de León XIV al país no se pudo oficializar hasta que lo dijo el Vaticano. Son dos confirmaciones: primero, la visita y después el recorrido pormenorizado por los lugares que hoy sabemos que serán Buenos Aires, Luján y Córdoba.
Suponemos que en los próximos días habrá una agenda con la lista de quiénes se encontrarán con el Papa, porque están las celebraciones multitudinarias y los encuentros en lugares más reducidos (con las máximas autoridades religiosas y gubernamentales).
- ¿De qué lugares esperan que llegue gente además de toda la provincia de Córdoba, que está en el centro geográfico del país?
- Esperamos gente de todos lados. Muchos se están comunicando desde otras provincias porque quieren tener la oportunidad de ver de cerca al Papa y tal vez, por una cuestión de distancia, le conviene más venir a Córdoba que ir a Buenos Aires.
Estamos recibiendo muchos llamados, no solo de provincias cercanas, sino de otros puntos y creo que va a haber gente de países limítrofes, por ejemplo, de Chile.
- ¿Qué pesa más en la balanza en este momento: la alegría por la visita del Papa o la preocupación porque todo salga bien?
- (Risas) Es proporcional: que pueda venir el Papa a la Argentina después de muchos años, luego de esperar a León cuya visita no se pudo dar, y recibir ahora al sucesor de Pedro es una alegría muy grande. Y además es una visita relativamente breve a la Argentina, en una travesía que se enmarca en otros dos países. Pero que venga a una provincia del interior, en este caso Córdoba, nos alegra.
Ciertamente que el trabajo es mucho: mucha logística, infraestructura, coordinación entre áreas y trabajo interno. Porque acá participan áreas del fuero civil, no solo de la seguridad, sino un montón de materias que aporta el Estado, porque son cosas que nosotros no vamos a poder hacer.
Así que es todo. Imaginate.
- ¿Va a haber un Papa móvil? Y, en ese caso, ¿va a ser de Córdoba o la comitiva del Vaticano viene con un equipo para que León XIV se traslade? Eso también hace al operativo que tienen que organizar.
- Entiendo que se van a fabricar en el país dos Papa móviles: uno para Buenos Aires y Luján, y otro para Córdoba que va a donar una empresa de automóviles y tendrán las medidas que disponga el Vaticano.
- Hay mucho más alrededor de esta visita. Con tanta gente que va a llegar de otros lados, el alojamiento también tiene que ser tenido en cuenta.
- Hay un área de alojamiento en donde se pregunta a las parroquias y a los colegios cuánta gente pueden recibir y se va conformando una lista. Después se hará una página oficial para ofrecer alternativas, principalmente a contingentes.
Por ejemplo, desde San Juan ya hay contingentes que se anotaron y hay viajeros que seguramente llegarán a la ciudad un día antes. Así que es otro aspecto para organizar.
- Este último fin de semana hubo una colecta en parroquias de todo el país destinada a recaudar fondos para la visita del Papa.
- El destino principal fue para la preparación de todo lo que supone la venida del Papa que tiene un costo y la Iglesia no lo puede asumir por si sola. Por eso, los obispos pensaron en una colecta extraordinaria para afectarla a todo lo que supone la preparación para la visita. Se van a buscar otras formas de colaborar desde el sector empresarial y el aporte del Estado. Porque el Papa es un Jefe de Estado.
- Siempre es trascendente una visita de esta magnitud al país. ¿En qué momento llega el Papa a la Argentina y por qué puede ser particularmente importante su arribo?
El mensaje de paz del Papa
- Desde que el Papa León XIV asumió, viene invitando a la humanidad a la paz, a que todos seamos constructores de paz. Me parece que ese mensaje va a estar presente y es el que los argentinos necesitamos.
Además, en la Encíclica Magnífica Humanitas (Magnífica Humanidad) rescata el valor y la dignidad de la persona humana y el impacto que van teniendo la tecnología y la Inteligencia Artificial en la sociedad y en las personas. Eso eso también va a estar presente seguramente. Allí el Papa enumera y menciona distintas situaciones que descuidamos de la dignidad de las personas, tanto a nivel global como en el país.
Porque ¿qué vamos a hablar de dignidad con la situación de los jubilados, de personas con discapacidad, de un montón de personas a las que no le resulta fácil el acceso a la vivienda y a elementos básicos para vivir? El Papa insiste, siguiendo la línea de Francisco, en la cultura del diálogo y del encuentro.
Y creo que llega en un momento en que los argentinos necesitamos una palabra de esperanza y de aliento que nos impulse a encontrarnos para salir de esta polarización que muchos se esmeran en sostener y en agrandar. Ojalá nos ayude para esto porque nos está haciendo mucho mal.
Creo que su presencia va a traer un mensaje de paz y de esperanza. En un contexto en donde ustedes, el periodismo, transmiten todos los días situaciones realmente muy dolorosas, temas tan duros pero reales, que venga el Papa a dar un mensaje de paz es positivo por donde se lo mire.
Y así como tenemos la responsabilidad de preparar su venida, después va a ser importante trabajar con todo lo que va dejar y eso nos involucra a todos: a la Iglesia y a todas las personas que quieran acoger su mensaje, que no solo es religioso sino que aporta a la construcción de la justicia social.