Munir Bracco, vocero de la arquidiócesis

Arzobispado de Córdoba: “El Papa llega en un momento en que necesitamos una palabra de esperanza”

El arribo a la provincia mediterránea se espera, en principio, para el 10 de noviembre. Aguardan a visitantes de todo el territorio cordobés y de otros lugares del país. Hace casi 40 años que otro Papa, Juan Pablo II, estuvo allí. “Es un privilegio que podamos recibir a León XIV”, dice el sacerdote.