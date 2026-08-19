Los fieles católicos se organizan

La Iglesia santafesina ya prepara la peregrinación para recibir a León XIV, que promete ser histórica

La visita del Papa a la Argentina será entre el 8 y el 11 de noviembre e incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján. En Santa Fe, las parroquias comenzaron a organizarse a la espera de las definiciones de la Conferencia Episcopal. El padre Axel Arguinchona destacó la importancia de preparar primero “los corazones” y anticipó una fuerte movilización de fieles. El sacerdote estuvo presente en las dos visitas anteriores de Juan Pablo II.