Un desafío logístico y político

Avanza la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina

Las tres misas centrales serán en la ciudad de Buenos Aires, en Luján y en Córdoba, pero la agenda completa está en formación. Obligará a coordinar actividades a gestiones de signos políticos enfrentados. Una nueva delegación del Vaticano llegará a fin de mes. Dos papamóviles, colecta nacional y concurso para la canción oficial.