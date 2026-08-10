La organización de la visita de León XIV a la Argentina, que se materializará entre el 8 y el 11 de noviembre, entró en fase definitoria. La Iglesia Católica ya conformó equipos específicos de trabajo y el Vaticano enviará a fines de agosto una nueva misión técnica para ajustar el itinerario y los aspectos operativos.
Avanza la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina
Las tres misas centrales serán en la ciudad de Buenos Aires, en Luján y en Córdoba, pero la agenda completa está en formación. Obligará a coordinar actividades a gestiones de signos políticos enfrentados. Una nueva delegación del Vaticano llegará a fin de mes. Dos papamóviles, colecta nacional y concurso para la canción oficial.
La agenda se centrará en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, donde se proyectan tres celebraciones multitudinarias que concentrarán la mayor parte de las actividades públicas del pontífice. Pero también están en consideración otras actividades, en un marco en que cada encuentro, cada palabra y cada fotografía tendrán inevitables lecturas políticas.
Entre las primeras definiciones logísticas figura la construcción de dos papamóviles, que serán utilizados durante la visita. Los vehículos serán fabricados y donados por Toyota bajo especificaciones técnicas establecidas por la Santa Sede.
Según detalla Infobae, serán vehículos abiertos, no blindados, similares a los que utiliza habitualmente León XIV para desplazarse entre los fieles. La decisión de disponer de dos unidades busca facilitar los movimientos durante un viaje que tendrá actividades a cientos de kilómetros de distancia.
La principal misa en Buenos Aires se proyecta en el Monumento de los Españoles, en Palermo. En tanto, las otras celebraciones centrales se realizarían en el santuario de Luján y en un predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba. La elección de estos espacios responde a criterios de capacidad, accesibilidad y seguridad para albergar a miles de fieles.
Actividades bajo análisis
Son, por ahora, los tres grandes acontecimientos públicos que aparecen como puntos firmes de una agenda que todavía tiene varias actividades bajo análisis de Roma.
Una de ellas es un encuentro con representantes del mundo del trabajo. La idea es reunir sindicalistas, trabajadores, empresarios y dirigentes vinculados con las cuestiones laborales. La Universidad Católica Argentina aparece como posible escenario.
Otra propuesta es realizar un encuentro con jóvenes. En este caso, por la cantidad de personas que podría convocar, se analiza utilizar un estadio y la alternativa más fuerte es River. También está bajo análisis una visita a una institución dedicada a personas con discapacidad.
Esta agenda remite inevitablemente a cuestiones que atraviesan el debate nacional, como la reforma laboral y las políticas públicas en materia de discapacidad. Y todo esto en un contexto en que los obispos han sostenido posturas abiertamente críticas sobre la situación económica y social en general, y sobre algunas medidas en particular, como la fallida reforma a la Ley de Tierras.
Pero a pesar del carácter eminentemente pastoral que se busca otorgar a la visita, el factor político inevitablemente repercutirá en ella, no sólo en el discurso y el simbolismo de las actividades que conformen la agenda, sino en las propias cuestiones operativas.
Por caso, la llegada del jefe de Estado del Vaticano requerirá una articulación entre distintos niveles de gobierno, a cargo de signos políticos distintos y enfrentados. La organización involucra a la administración nacional, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.
La seguridad del pontífice quedará bajo responsabilidad del Gobierno nacional, mientras que las jurisdicciones locales tendrán participación en aspectos vinculados con la logística, la circulación, los servicios y la recepción de peregrinos en las actividades a desarrollar en sus propios territorios.
sí, al flanco abierto para el gobierno libertario (que gestionó y busca capitalizar la visita, pero que no puede ignorar el choque de puntos de vista), se suma el hecho de que deberá compatibilizar acciones con Jorge Macri (PRO); Axel Kicillof (PJ) y Martín Llaryora, del peronismo cordobés, ni oficialista ni alineado con la conducción partidaria.
Delegación vaticana
Mientras esto ocurre, a fines de este mes arribará al país una delegación encabezada por monseñor José Salas Castañeda, responsable de la organización de los viajes internacionales del Papa. La misión recorrerá nuevamente los escenarios previstos para las actividades, evaluará condiciones de seguridad y avanzará en la definición del programa definitivo.
También participarán representantes de la Secretaría de Estado del Vaticano, responsables de comunicación y especialistas en seguridad vinculados a los desplazamientos papales. La Conferencia Episcopal Argentina conformó una comisión nacional, una comisión operativa y equipos específicos en Buenos Aires, Luján y Córdoba.
Según se informó, el coordinador general de la visita es monseñor Raúl Pizarro. Debajo de él funciona una estructura encabezada por el padre Matías Taricco como director operativo y Pablo Sabatte como gerente de proyecto.
La avanzada volverá a visitar Luján y Córdoba, revisará escenarios, movimientos y necesidades de seguridad y comenzará a transformar las propuestas que todavía están bajo análisis en un programa definitivo. Será también el momento en el que los enviados de Roma deberán profundizar la coordinación con el Gobierno nacional.
Hasta ahora, uno de los principales canales con la Iglesia es el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo. Pero un viaje de estas características requiere una estructura que involucre seguridad, protocolo y otras áreas del Estado. La coordinación con los responsables de la seguridad vaticana, en particular, deberá quedar bajo responsabilidad nacional.
Colecta nacional
A la vez, la Conferencia Episcopal Argentina anunció la realización de una colecta nacional durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto para colaborar con los gastos de organización.
Los recursos estarán destinados a infraestructura, logística, comunicación y otros aspectos operativos vinculados al viaje, que será la primera visita de un Papa al país en casi cuatro décadas.
En una carta fechada el 7 de agosto y dirigida a sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y miembros de los Consejos Pastorales, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina comunicó que durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto se realizará en todas las celebraciones eucarísticas una “Colecta Nacional Imperada”.
La carta de la Conferencia Episcopal expone además el sentido que la Iglesia argentina pretende darle al viaje. Los obispos presentaron a León XIV como un “pastor y signo de unidad” y plantearon su presencia como una oportunidad para promover la fraternidad y una “cultura del encuentro”.
La canción oficial
En ese marco, la Iglesia lanzó un concurso nacional para elegir la canción oficial que acompañará la visita del Pontífice al país. De acuerdo con las bases y condiciones publicadas en la página oficial de la Conferencia Episcopal Argentina, la convocatoria es gratuita y está dirigida a músicos y compositores argentinos mayores de 18 años.
Las canciones deberán ser originales, inéditas, compuestas especialmente para el concurso y tener una duración de entre dos y cuatro minutos. Deberán estar escritas en castellano, aunque podrán incorporar lenguas originarias. La inscripción estará abierta desde este lunes 10 de agosto hasta el 10 de septiembre.
El jurado estará integrado por miembros designados por la Conferencia Episcopal Argentina, provenientes de ámbitos eclesiales y del mundo de la música. La canción ganadora, que podrá ser presentada por una persona o por un grupo, se conocerá el 24 de septiembre y se convertirá en la obra oficial de la visita del Papa.