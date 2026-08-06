Hace casi 40 años

El día que miles de santafesinos peregrinaron a Paraná para ver cara a cara al Papa

Juan Pablo II visitó dos veces Argentina. La primera fue en 1982 y la segunda, en 1987. Aquella vez ofreció una homilía en el aeropuerto de Paraná, Entre Ríos, lo que provocó una odisea de fieles santafesinos.