Los obispos Sergio Fenoy y Matías Vecino celebraron la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina y compartieron sus primeras reflexiones sobre el significado pastoral del viaje.
Fenoy y Vecino celebraron la llegada de León XIV: “Trae un mensaje de esperanza y paz”
Los obispos de la Arquidiócesis de Santa Fe destacaron la visita del Papa a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, y anticiparon cómo comenzará la preparación de las comunidades.
El Pontífice permanecerá en el país del 8 al 11 de noviembre y desarrollará actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El programa completo de celebraciones y encuentros será comunicado posteriormente por la Santa Sede.
“Viene como pacificador”
Fenoy afirmó que la primera reacción de la Iglesia argentina es de alegría y señaló que la presencia papal puede trascender a los fieles católicos.
“Me ilusiona que viene como pacificador, como quien construye puentes, como el que acerca y como el que ilumina”, expresó el arzobispo de Santa Fe.
También destacó la preocupación mostrada por León XIV desde el inicio de su pontificado por la paz, la cercanía entre las personas y la humanización de los vínculos.
Un mensaje para todos
Fenoy sostuvo que el Papa será recibido como pastor por la comunidad católica, pero también como un líder espiritual capaz de “tocar los corazones” e iluminar las conciencias de quienes estén dispuestos a escuchar su palabra.
Además, señaló que durante las visitas apostólicas los pontífices suelen mantener un encuentro con la Conferencia Episcopal del país, por lo que se espera una reunión con los obispos argentinos dentro del cronograma oficial.
Los viajes pendientes de Francisco
Vecino explicó que las conferencias episcopales y los gobiernos suelen cursar invitaciones a los nuevos pontífices para que visiten sus países.
El obispo auxiliar consideró que la elección de la Argentina podría estar relacionada con los viajes que Francisco no llegó a realizar durante su pontificado y que León XIV decidió priorizar en su primera gira sudamericana.
La visita formará parte de un recorrido que comenzará en Uruguay y continuará luego en Perú. Será la primera presencia de un Papa en la Argentina desde el viaje pastoral de Juan Pablo II en 1987.
Cómo se preparará la Iglesia
Vecino señaló que todavía no se conoce el programa detallado, pero anticipó que la Conferencia Episcopal comenzará a trabajar en la comunicación y la logística de las actividades.
Las parroquias de la Arquidiócesis de Santa Fe podrían organizar peregrinaciones cuando se conozcan las ciudades, los horarios y las condiciones de participación en las celebraciones.
También se esperan espacios destinados a jóvenes, agentes pastorales y una o más misas multitudinarias para permitir una participación amplia de los fieles.
Esperanza y oración
Fenoy invitó a los argentinos a prepararse para recibir al Papa y prestar atención al mensaje que ofrecerá durante su recorrido.
“Trae un mensaje de esperanza y de paz que tenemos que escuchar especialmente los argentinos”, manifestó.
Vecino pidió comenzar a rezar para que la sociedad se encuentre abierta a la palabra del Pontífice y para que su visita aporte orientación a la Iglesia y al país.