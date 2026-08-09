El papa León XIV reclamó este domingo detener los ataques contra la población civil en el marco de la guerra entre Ucrania y Rusia y advirtió que la continuidad de las ofensivas sólo profundiza el sufrimiento.
León XIV pidió frenar los ataques contra civiles en Ucrania y Rusia
El papa reclamó detener la escalada bélica, respetar el derecho humanitario y abrir canales de diálogo. También pidió corredores humanitarios para Sudán.
Ante una multitud reunida en la Plaza de San Pedro tras el rezo del Ángelus, el Pontífice volvió a pedir una salida diplomática al conflicto y llamó a ambas partes a respetar las normas del derecho humanitario internacional.
“La guerra genera más guerra”
“La guerra no hace más que generar más guerra y provoca un enorme sufrimiento”, afirmó León XIV durante su mensaje.
El Papa sostuvo que es momento de “detener la espiral de violencia” y dar lugar a la diplomacia y al diálogo como vías para avanzar hacia la paz.
También reclamó poner fin a los bombardeos que dejan víctimas mortales y heridos, entre ellos numerosos niños, y pidió garantizar la protección de la población civil.
La preocupación por Sudán
Durante su intervención, León XIV también se refirió al deterioro de la situación humanitaria en Sudán, con especial atención sobre el asedio que atraviesa la localidad de El-Obeid.
Los enfrentamientos en Kordofán del Norte generaron nuevas advertencias de Naciones Unidas por la falta de alimentos, agua y medicamentos, en un contexto agravado por ataques con drones y denuncias de violencia sexual.
El Pontífice pidió la apertura urgente de corredores humanitarios y reclamó una participación activa de la comunidad internacional para alcanzar un alto el fuego.
Un llamado a la paz
“Recemos para que el Señor sostenga a quienes sufren, convierta los corazones de quienes siembran la violencia y conceda la paz tan esperada”, expresó León XIV.
El mensaje volvió a colocar en el centro la protección de los civiles y la búsqueda de mecanismos de mediación frente a dos conflictos que mantienen abiertas graves crisis humanitarias.
El saludo a los jóvenes
Al finalizar la ceremonia, el Papa saludó a las delegaciones juveniles presentes en la Plaza de San Pedro y destacó a quienes destinan sus vacaciones a actividades formativas vinculadas con la fe.
León XIV también recordó su encuentro del 6 de agosto en Asís, durante el cierre del GO! Franciscan Youth Meeting 2026.
En aquella oportunidad, alentó a los jóvenes a encontrar inspiración en el testimonio de los santos y a construir vínculos basados en la convivencia fraterna y la esperanza.