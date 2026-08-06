Mucho antes de aparecer en el balcón de la Basílica de San Pedro como el papa León XIV, Robert Francis Prevost ya conocía la Argentina. Sus viajes no tuvieron la repercusión que hoy adquieren retrospectivamente, pero dejaron una huella en distintas comunidades de la Orden de San Agustín y en quienes compartieron con él celebraciones religiosas y encuentros pastorales.
Las visitas de Robert Prevost que forjaron su vínculo con Argentina
El entonces superior mundial de los agustinos recorrió el país en varias oportunidades antes de ser elegido Papa. Sus encuentros con Jorge Bergoglio, las celebraciones religiosas y una relación que se fue consolidando durante más de una década.
Entre 2001 y 2013, Prevost fue Prior General de los Agustinos, la máxima autoridad de la congregación fundada sobre la espiritualidad de San Agustín. Ese cargo implicaba recorrer las provincias agustinas de todos los continentes para acompañar la vida de las comunidades, presidir reuniones institucionales y participar en celebraciones.
Argentina formó parte de ese itinerario.
Encuentros con Bergoglio
Durante esos años, el entonces prior general mantuvo varios encuentros con el cardenal Jorge Mario Bergoglio, cuando éste todavía era arzobispo de Buenos Aires.
El propio Prevost recordó esa relación poco después del fallecimiento de Francisco. En una entrevista concedida a Vatican News explicó que conoció a Bergoglio durante sus visitas a la Argentina y destacó la impresión que le causó su sencillez y su autenticidad.
"Varias veces, durante las visitas a mis hermanos en la Argentina, cuando él era todavía cardenal, tuve ocasión de conocerlo y hablar con él, informalmente y sobre asuntos más institucionales", recordó el hoy Pontífice.
Aquellos encuentros permitieron construir un vínculo que continuó después de la elección de Francisco en marzo de 2013 y que años más tarde derivó en el nombramiento de Prevost como prefecto del Dicasterio para los Obispos y posteriormente como cardenal.
La visita de 2004
Una de las visitas documentadas ocurrió en 2004, cuando Prevost participó de actividades de la Orden de San Agustín en Buenos Aires. Durante esa estadía coincidió con el entonces cardenal Bergoglio, en una etapa en la que ambos compartían responsabilidades de conducción dentro de la Iglesia, uno al frente de la arquidiócesis porteña y el otro como superior mundial de los agustinos.
Aunque aquella visita tuvo un perfil estrictamente eclesial, hoy es recordada como uno de los primeros contactos personales entre quienes terminarían ocupando dos de los cargos más importantes de la Iglesia Católica en forma sucesiva.
La ordenación de Alberto Bochatey
El viaje más recordado fue el realizado en marzo de 2013, apenas cuatro días antes del cónclave que elegiría a Francisco. Prevost llegó al país para participar de la ordenación episcopal de monseñor Alberto Bochatey, también agustino, como obispo auxiliar de La Plata.
El 9 de marzo concelebró la ceremonia en la Catedral de La Plata y posteriormente presidió otra misa en la parroquia San Agustín, ubicada en el barrio porteño de Recoleta.
Bochatey recordó después que había sido él quien invitó personalmente a Prevost a participar de esa celebración y destacó la cercanía que mantenían desde hacía décadas dentro de la orden religiosa.
Aquella visita tuvo un carácter casi providencial. Apenas cuatro días después, el 13 de marzo de 2013, Jorge Bergoglio era elegido Papa con el nombre de Francisco.
Un huésped habitual de los agustinos
Las distintas visitas de Prevost transcurrieron con absoluta discreción. Durante sus estadías se alojó en el convento de los Agustinos junto a la parroquia San Agustín, sobre la avenida Las Heras, en la ciudad de Buenos Aires.
Religiosos de esa comunidad recuerdan que permaneció allí en varias oportunidades, compartiendo la vida cotidiana del convento, celebrando misas y manteniendo encuentros con sacerdotes, seminaristas y fieles, sin protocolos especiales ni despliegues de seguridad.
Ese estilo sencillo y cercano es uno de los rasgos que quienes lo conocieron en aquellos años mencionan con mayor frecuencia.
Una relación construida durante años
Las visitas a la Argentina fueron parte de una intensa actividad internacional que Prevost desarrolló durante más de una década como superior general de los agustinos.
Su conocimiento de la realidad latinoamericana —profundizado durante décadas de misión en Perú— y el contacto permanente con las iglesias locales le permitieron construir relaciones personales con numerosos obispos, sacerdotes y religiosos del continente.
Con su elección como León XIV, aquellas visitas adquieren un nuevo significado histórico. Ya no aparecen solamente como los viajes habituales de un superior religioso, sino como los antecedentes de un vínculo personal y pastoral con la Argentina que comenzó mucho antes de que el mundo lo conociera como sucesor de Pedro.