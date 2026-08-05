Fue durante el Congreso Eucarístico Internacional

Cincuenta años antes que Juan Pablo II, el hombre que sería Pío XII visitó la Argentina

La confirmación de la visita de León XIV reaviva un episodio poco recordado: en 1934, el entonces cardenal Eugenio Pacelli llegó a Buenos Aires. Cinco años después sería elegido Papa con el nombre de Pío XII.