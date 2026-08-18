Comenzaron formalmente los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina. Fue este martes por la tarde con una reunión en Casa Rosada encabezada por Karina Milei, con la participación de monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.
El Gobierno y la Iglesia ajustan preparativos para la visita de León XIV a la Argentina
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió a representantes de la en la Conferencia Episcopal en Casa Rosada para iniciar la organización de la visita del Papa al país el próximo 8 al 11 de noviembre.
Tras el arranque formal de la organización, fuentes eclesiásticas describieron el encuentro como una primera articulación entre la Presidencia y la Conferencia Episcopal Argentina para ajustar el esquema de trabajo conjunto para la llegada prevista del Sumo Pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
La reunión destacó la participación de de funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno informó que la coordinación con la Nunciatura Apostólica y la Cancillería será central para la organización Nacional de la Visita.
Qué acordaron en la primera mesa
El foco del encuentro fue organizar la recepción del papa y calendarizar las actividades en las distintas jurisdicciones, en un trabajo que la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita comenzará a desarrollar con distintos ministerios.
García Cuerva señaló que “es una Visita Nacional y es una primera aproximación, pero el espíritu es de trabajar absolutamente en conjunto”, dijo Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, y destacó la coordinación entre la Presidencia y la CEA.
Los asistentes remarcaron que la seguridad estaría a cargo del gobierno Nacional y que luego ese dispositivo deberá articularse con las fuerzas provinciales, mientras la Cancillería y la Nunciatura aportarán la logística internacional y el vínculo con el Vaticano.
Siguientes pasos en la organización
En la reunión Participaron, entre otros, Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Pablo Quirno (Cancillería), junto con el secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Fabián Fernández, y funcionarios porteños que integrarán los operativos.
Máximo Jurcinovic explicó que “preparar la venida de un papa es algo sumamente importante que nos excede a todos y que cada uno tiene un nivel de responsabilidad muy grande”, dijo Máximo Jurcinovic, sacerdote, y agregó que las misas serán multitudinarias en Córdoba, en Luján y en Buenos Aires.
El Vaticano confirmó las fechas de la gira y la intención oficial es que en las próximas semanas se realicen encuentros con los gobiernos de Córdoba y de la Ciudad para evitar pendientes en la organización, mientras Balcarce 50 y la Cancillería coordinan operativos y seguridad.
Como consecuencia institucional, fuentes oficiales indicaron que habrá reuniones técnicas con ministerios y jurisdicciones en las próximas semanas para avanzar en el cronograma y en el operativo conjunto de seguridad y logística que demandará la Visita.