Uruguay comenzó a intensificar los preparativos para recibir al papa León XIV, quien visitará el país entre el 6 y el 8 de noviembre como parte de su primera gira por América Latina. La agenda incluirá actividades en Montevideo, Paysandú y Florida.
Cómo se prepara Uruguay para la llegada de León XIV
El Sumo Pontífice llegará al país el 6 de noviembre y recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida. La Iglesia y el Gobierno trabajan en un operativo especial
La llegada del pontífice genera un operativo de características especiales. El Ministerio del Interior trabaja junto con las autoridades policiales, políticas y eclesiásticas para organizar la seguridad y anticipar el movimiento de personas que puede generar la visita.
El ministro del Interior, Carlos Negro, advirtió que la movilización podría ser inédita para Uruguay y aseguró que se adoptarán las medidas necesarias. El Gobierno también considera el impacto económico que puede producir la presencia de miles de visitantes.
Una encuesta para calcular la cantidad de fieles
Uno de los principales desafíos para los organizadores es determinar cuántas personas se movilizarán durante los tres días de la visita. Por ese motivo, la Conferencia Episcopal del Uruguay encargó un estudio de opinión pública para medir el interés de la población y estimar la cantidad de asistentes a las distintas actividades.
La información permitirá planificar aspectos centrales del operativo, como la infraestructura, la seguridad, el transporte y otros servicios necesarios para recibir a los fieles.
La Iglesia busca así dimensionar con anticipación el alcance de las celebraciones y contar con una estimación sobre los recursos que deberán destinarse a cada lugar incluido en el recorrido.
La expectativa también trasciende las fronteras uruguayas. En Paysandú, ubicada a unos 375 kilómetros de Montevideo y próxima a la frontera con Argentina, se prevé la llegada de visitantes argentinos. Autoridades de Entre Ríos ya manifestaron que trabajan junto con municipios, empresas y organismos uruguayos para acompañar el acontecimiento.
El recorrido de León XIV por Uruguay
León XIV arribará al Aeropuerto Internacional de Carrasco el viernes 6 de noviembre. Allí será recibido por el presidente Yamandú Orsi y otras autoridades. Luego mantendrá una reunión privada con el mandatario, de acuerdo con la agenda preliminar.
El sábado 7 viajará a Paysandú, donde tendrá actividades con la comunidad y visitará la Basílica de esa ciudad. Está previsto además que realice un recorrido que permita a los habitantes saludarlo.
Ese mismo día regresará a Montevideo. Allí visitará obras sociales en el barrio Casavalle y la Universidad Católica del Uruguay, antes de participar de una celebración masiva en el Estadio Centenario.
Para ese encuentro estarán habilitadas las cuatro tribunas y el campo de juego. En caso de que se alcance la capacidad máxima, se instalarán pantallas gigantes en el exterior. La actividad no será una misa tradicional, sino un encuentro con intervenciones artísticas, testimonios y un mensaje del Papa.
El domingo 8 de noviembre, León XIV viajará a Florida, ubicada a unos 100 kilómetros de Montevideo. Allí celebrará una misa que coincidirá con la festividad de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay. Después del mediodía continuará su viaje hacia Argentina.
Una visita histórica
La llegada de León XIV será la primera visita de un Papa a Uruguay en 38 años. Los últimos viajes pontificios fueron los realizados por Juan Pablo II en 1987 y 1988.
El Gobierno uruguayo considera que el acontecimiento tendrá una dimensión que excederá lo estrictamente religioso. El canciller Mario Lubetkin destacó la relevancia internacional de la figura del Papa y valoró que Uruguay sea el primer destino de su gira latinoamericana.
Desde la Iglesia uruguaya también remarcaron el alcance de la visita. El cardenal Daniel Sturla sostuvo que León XIV llegará con un mensaje de esperanza y que su presencia puede trascender las fronteras de la comunidad católica.
El lema elegido para la visita será “Les anuncio una gran alegría”, una frase que acompañará las actividades del pontífice durante su paso por el país.
Con poco más de dos meses por delante, Uruguay ya puso en marcha la cuenta regresiva para una visita que combinará celebraciones religiosas, actividades institucionales y un importante despliegue logístico. La encuesta encargada por la Iglesia será una de las herramientas clave para conocer la dimensión que finalmente tendrá la movilización de fieles.