La cuenta regresiva para la histórica llegada del papa León XIV a la Argentina sumará esta semana un capítulo decisivo en el Palacio Apostólico. El Pontífice recibirá este jueves en Roma al arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, y al obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro.
Visita del papa León XIV a la Argentina: se definen en Roma los escenarios, la seguridad y el itinerario de noviembre
Con la fecha confirmada para el histórico viaje apostólico entre el 8 y el 11 de noviembre, la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina viaja al Vaticano mientras desembarca en el país una delegación técnica de la Santa Sede para auditar los predios elegidos en CABA, Luján y Córdoba.
La audiencia institucional tiene como objetivo evaluar el estado de avance de los preparativos para la estadía de tres días del Santo Padre en el país. El encuentro se produce luego de que el Sumo Pontífice mantuviera la semana pasada un contacto directo con el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, en virtud de que la emblemática basílica bonaerense figura como uno de los polos centrales de la visita pastoral.
Avanzada vaticana e inspección técnica en terreno
En paralelo a las gestiones en la Santa Sede, este domingo 30 de agosto arribará a la Argentina una comisión técnica de la Santa Sede encabezada por el coordinador de los Viajes Apostólicos, monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda. La delegación permanecerá en el país hasta el jueves con el firme objetivo de auditar la viabilidad operativa y la seguridad de cada uno de los escenarios propuestos.
Junto a los coordinadores logísticos, viajará el jefe de Seguridad del Vaticano al frente de un equipo especializado. Las inspecciones presenciales resultan indispensables para definir antes de mediados de septiembre el cronograma oficial del Papa en las tres jurisdicciones clave:
- Palermo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires): análisis del predio en el Monumento a los Españoles para las convocatorias de la capital.
- Luján (Provincia de Buenos Aires): los accesos y la explanada de la Basílica Nacional.
- Córdoba: el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para albergar a los fieles del interior argentino.
El foco de los expertos de la Santa Sede estará puesto en los flujos de circulación, las rutas de traslado del Pontífice y los protocolos que permitan salvaguardar la integridad física de León XIV sin menoscabar el histórico contacto cercano con los fieles durante los actos masivos.
Mesa de articulación entre el Gobierno y la Iglesia
La compleja arquitectura organizativa reúne al Estado nacional, a las administraciones provinciales y a las autoridades de la Iglesia Católica. Por decisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la coordinación general de los actos públicos estará en manos de Mara Gorini, figura de máxima confianza dentro del Ejecutivo.
En este esquema de trabajo, la Iglesia se concentra en los aspectos pastorales y el contenido de las liturgias, mientras el Gobierno de la Nación asume la responsabilidad integral de la seguridad exterior, la logística operativa y la infraestructura. Las mesas de planificación previas reunieron al canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Por parte de la Iglesia participaron el nuncio apostólico monseñor Michael Wallace Banach, el arzobispo porteño Jorge Ignacio García Cuerva, el sacerdote Matías Taricco y el vocero del Episcopado Máximo Jurcinovic, sumados a funcionarios porteños como el jefe de Gabinete de CABA, Gabriel Sánchez Zinny.
Las definiciones que surjan esta semana tanto de la audiencia en Roma como del trabajo de la comitiva vaticana en la Argentina resultarán trascendentales para ratificar el itinerario definitivo. A medida que se ajustan los protocolos de infraestructura y seguridad, el país se alista para vivir un hito espiritual y logístico de trascendencia histórica.