Audiencia institucional

Visita del papa León XIV a la Argentina: se definen en Roma los escenarios, la seguridad y el itinerario de noviembre

Con la fecha confirmada para el histórico viaje apostólico entre el 8 y el 11 de noviembre, la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina viaja al Vaticano mientras desembarca en el país una delegación técnica de la Santa Sede para auditar los predios elegidos en CABA, Luján y Córdoba.