León XIV en Argentina

El Gobierno mantiene viva la esperanza de que el Papa pise suelo santafesino

Aunque el recorrido oficial del Pontífice incluye Buenos Aires, Luján y Córdoba, la Provincia insiste ante el nuncio apostólico para que Rosario sea incorporada, al menos con una escala durante el traslado. Mientras tanto, la Iglesia santafesina se prepara para una movilización masiva de fieles hacia los lugares donde esté el Papa.