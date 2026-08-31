Gustavo Adamovsky

El arte de decidir en un mundo que obliga a elegir cada vez más rápido

En una entrevista, se refirió a los sesgos que pueden llevarnos a equivocarnos, al miedo a perder y al impacto de la incertidumbre en las empresas. También reflexionó sobre la IA y señaló que, frente a un mundo donde el conocimiento cambia a diario, la universidad debe enseñar, ante todo, a pensar.