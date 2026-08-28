¿Quiénes podrían cobrar un salario de más de $1 millón y qué propone el Gobierno para las paritarias?

La discusión se da este viernes 28 de agosto

La propuesta oficial debe traducirse en acuerdos dentro de cada negociación colectiva.

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