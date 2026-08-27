La Secretaría de Trabajo de la Nación impulsa que las próximas negociaciones paritarias establezcan ingresos mínimos de al menos $1 millón para los trabajadores registrados comprendidos en convenios colectivos.
El Gobierno impulsa un piso de $1 millón para los sueldos acordados en paritarias
La Secretaría de Trabajo busca que sindicatos y empresas alcancen ese umbral mediante convenios colectivos. El salario mínimo vigente es de $376.600.
La estrategia oficial no contempla llevar directamente el Salario Mínimo, Vital y Móvil hasta ese monto. La intención es que el nuevo umbral surja de los acuerdos celebrados entre los sindicatos y las empresas.
La vía de los convenios colectivos
El salario mínimo vigente se encuentra fijado en $376.600. El monto funciona como referencia legal, aunque está por debajo de las remuneraciones percibidas por una parte de los trabajadores alcanzados por acuerdos sectoriales.
En la Casa Rosada consideran que las paritarias constituyen la herramienta principal para acercar los ingresos al millón de pesos sin disponer un aumento abrupto del haber mínimo.
El esquema estaría destinado a los empleados registrados bajo convenio. Cada actividad deberá definir los montos, las categorías involucradas y los plazos de aplicación durante sus respectivas negociaciones.
La reunión del Consejo del Salario
El Consejo del Salario fue convocado para este viernes 28 de agosto. Participarán representantes del Gobierno nacional, las centrales sindicales y las cámaras empresarias.
Durante el encuentro se debatirá una nueva actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil y de las prestaciones por desempleo. El Ejecutivo también planteará que los acuerdos paritarios acompañen la meta de ingresos propuesta.
El argumento oficial
Desde el Gobierno sostienen que un piso salarial más elevado podría fortalecer el consumo sin generar un impacto fiscal directo. Argumentan que la mejora provendría principalmente de negociaciones entre empleadores y sindicatos.
La discusión tendrá así dos ejes diferenciados: la actualización del salario mínimo legal y la búsqueda de remuneraciones cercanas a $1 millón para los trabajadores comprendidos en convenios colectivos.