"Fue una muy buena reunión" destacó Maximiliano Pullaro al retirarse de la Casa Rosada donde fue recibido por el Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli". El santafesino fue acompañado por sus pares de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Córdoba, Martín Llaryora quienes llevaron la preocupación de la zona sobre impactos de tarifas eléctricas en grandes usuarios y de zona fría para el gas natural.
Gobernadores con Santilli: para Pullaro fue una "muy buena reunión"
El Jefe de Gabinete analizó con mandatarios de tres provincias temas sobre tarifas y rutas. Cautela en las declaraciones de los participantes.
"No se habló de política" le dijo Pullaro ante la consulta de El Litoral sobre si los gobernadores hablaron con Santilli sobre la intención del gobierno de suspender o eliminar la Primara Abierta Simultánea y Obligatoria nacional. El tema electoral está en manos del Congreso aunque el gobierno busca el respaldo de los gobernadores para que los legisladores de sus provincias apoyen la suspensión.
El encuentro en Casa Rosada sirvió para abordar distintos temas vinculados al trabajo conjunto entre las tres provincias y el Gobierno nacional. Entre otros puntos, los mandatarios y el ministro coordinador conversaron sobre los desafíos de la Región Centro proyectos relacionados con la red vial, la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica y el régimen de zonas frías que se debate en el Senado de la Nación.
Tanto el gobierno nacional como las tres provincias coincidieron en informar sobre la reunión en escuetos partes de prensa con los temas tratados pero sin definiciones.
También participaron de la reunión el vicejefe de Interior, Gustavo Coria, y el jefe de Gabinete de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo.
Antecedentes
El tema de la tarifa eléctrica y el impacto en industrias fue planteado por las provincias de la Región Centro ante la Secretaría de Energía de la Nación encuentro que tuvo a Gustavo Puccini por Santa Fe.
Las tres provincias fueron a Nación para exponer el fuerte impacto generado por la quita de subsidios y, fundamentalmente, la reestructuración de los cargos fijos de potencia y transporte fijados por CAMMESA. En todos los casos expusieron que las facturas industriales sufrieron incrementos desmedidos donde los cargos fijos pasaron a representar un porcentaje altísimo del costo final, llegando en algunos casos a aumentos de hasta el 600% o 700% en ese ítem puntual.
En esa ocasión, lejos de solicitar una eliminación absoluta del esquema nacional —reconociendo la dificultad de retrotraer las medidas fijadas por la Secretaría de Energía—, la Región Centro presentó un paquete con propuestas de atenuantes y mitigación.
Santilli ensayó alguna propuesta para prorratear en el año el aumento tarifario aplicado a la industria y no se descarta que se formalice en días más.
El llamado régimen de Zona Fría es el esquema que subsidia la tarifa de gas natural para usuarios de regiones con climas fríos o temperaturas invernales rigurosas, financiamiento articulado a través del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, Ley 25.565).
En 2021, la Ley 27.637 amplió este beneficio a municipios del centro del país (incluyendo varios departamentos del centro y sur de Santa Fe, Córdoba, Mendoza y el interior de Buenos Aires), otorgando descuentos del 30% al 50% en las facturas residenciales.
Ahora, el Poder Ejecutivo busca reestructurar el régimen, restringir los subsidios automáticos y retrotraer el beneficio general solo a las zonas frías de origen (Patagonia, Puna y Malargüe). Para los usuarios de las provincias que ingresaron en 2021 (como Santa Fe o Córdoba), el descuento dejaría de ser automático y quedaría condicionado a acreditar vulnerabilidad socioeconómica.
La iniciativa está en el Senado con tratamiento frenado y con objeciones de los gobernadores, tema conversado con Santilli.
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