Este mediodía en Buenos Aires, el gobernador Maximiliano Pullaro, junto a sus pares de la Región Centro -Martín Llaryora, de Córdoba; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos-, se reunió con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. El encuentro sirvió para abordar distintos temas vinculados al trabajo conjunto entre las tres provincias y el Gobierno nacional.
Agenda federal
Los gobernadores de la Región Centro plantearon sus prioridades ante el Gobierno nacional
Los mandatarios de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos analizaron con el jefe de Gabinete nacional proyectos viales, energía eléctrica y el régimen de zonas frías.
Pullaro, Llaryora y Frigerio junto a Santilli durante el encuentro en la Casa Rosada.
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Entre otros puntos, los mandatarios y el ministro coordinador conversaron sobre los desafíos de la Región Centro proyectos relacionados con la red vial, la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica y el régimen de zonas frías que se debate en el Senado de la Nación.
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