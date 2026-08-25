Región Centro

Pullaro, Frigerio y Llaryora van a la Casa Rosada por subsidios de zona fría

Los mandatarios se reunirán con el Jefe de Gabinete de Ministros, Santilli. Llevarán además planteos por tarifas eléctricas residenciales y de industriales impactados por las subas de Cammesa. En temas políticos, el gobierno nacional pretende derogar o suspender la PASO del año venidero.