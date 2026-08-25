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Pullaro, Frigerio y Llaryora van a la Casa Rosada por subsidios de zona fría

Los mandatarios se reunirán con el Jefe de Gabinete de Ministros, Santilli. Llevarán además planteos por tarifas eléctricas residenciales y de industriales impactados por las subas de Cammesa. En temas políticos, el gobierno nacional pretende derogar o suspender la PASO del año venidero.

Pullaro, Llaryora y Frigerio tienen agenda en Casa Rosada para el jueves de esta semana.Pullaro, Llaryora y Frigerio tienen agenda en Casa Rosada para el jueves de esta semana.
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Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Córdoba, Martín Llaryora, serán recibidos este jueves por el Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, en Casa Rosada, para analizar los alcances del proyecto de ley que apunta a modificar el régimen de subsidios al gas natural, conocido como Zona Fría e impuesto por medio de la Ley N° 27.637.

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En las tres provincias, miles de usuarios residenciales perderían el beneficio tarifario en caso de retrotraerse la norma sancionada en 2021.

Además los tres gobernadores llevarán ante Santilli el planteo por el tema de las tarifas eléctricas y especialmente el impacto que tuvo en grandes consumidores industriales los cargos impuestos por Cammesa.

pullaro llaryora frigerio | Los tres gobernadores de la Región Centro reivindicaron la integración productiva.Pullaro, Llaryora y Frigerio tienen agenda en Casa Rosada para el jueves de esta semana. Foto: Gentileza.

Con los tres gobernadores presentes, no será ajeno al análisis el planteo del gobierno nacional de eliminar las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) o bien suspender la instancia de selección de candidatos nacionales el año próximo, ocasión en que se renovará la presidencia de la Nación, mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Debate sobre las PASO en discusión

Santilli, en ocasiones acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene reuniones con gobernadores para tratar de sancionar la reforma a Zona Fría. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa semanas atrás por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones.

Ahora, en el Senado de la Nación el debate en comisiones se encuentra trabado por el impacto que la iniciativa genera en senadores de provincias que perderían el subsidio automático, entre ellas parte de Santa Fe, de Córdoba y de Entre Ríos.

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Santilli acordó con gobernadores del llamado Norte Grande compensar en parte con subsidios a tarifas eléctricas en verano a usuarios residenciales de esas provincias para que avalen Zona Fría.

En caso de sancionarse la reforma de Zona Fría se volverá al esquema original con la bonificación automática de hasta el 50% de la tarifa de gas exclusivamente para la Región Patagónica, el departamento de Malargüe (Mendoza) y la Puna.

Pullaro, Llaryora y Frigerio de la región centro.Pullaro, Llaryora y Frigerio tienen agenda en Casa Rosada para el jueves de esta semana. Foto: Gentileza.

Para los departamentos incorporados durante la ampliación de 2021 (provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, entre otras), elimina el beneficio automático geográfico. En esas regiones, el subsidio solo se mantendría para aquellos usuarios que acrediten situación de vulnerabilidad económica conforme a las reglas del sistema de subsidios focalizados.

Protesta de las industrias por tarifas

Días atrás, los ministros de Producción de las tres provincias de Región Centro hizo un planteo ante la Secretaría de Energía de la Nación y la conducción de Cammesa por el fuerte impacto de los cargos estacionales en la tarifa eléctrica para industrias y comercios. Alcanza a los categorizados como Grandes Usuarios de Distribuidor - GUDI, con consumos de 300 kW o más.

En el caso de usuarios de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) hubo incrementos extraordinarios en las boletas del sector productivo. Se registraron subas de más del 500% en industrias electrointensivas y frigoríficos por la aplicación de la Resolución SE N° 976/23.

En Santa Fe, esta política alcanza a unas 340 industrias, cooperativas y grandes comercios.

Santilli estuvo el domingo en Paraná participando de la carrera de TC donde su hijo se impuso en una competencia preliminar donde también estuvo el gobernador Frigerio. Ambos, se encontraron en los boxes paranaenses.

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