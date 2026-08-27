Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio llegarán este jueves a la Casa Rosada con una agenda común y en representación de la Región Centro.
Pullaro, Llaryora y Frigerio se reúnen con Santilli y una agenda en común
Los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos serán recibidos este jueves al mediodía por el jefe de Gabinete. El encuentro tendrá como ejes el régimen de Zona Fría, el costo de la energía para las industrias y el mantenimiento de las rutas nacionales. Pero también la agenda legislativa del Gobierno nacional.
Los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos serán recibidos al mediodía por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en un encuentro que tendrá como principales temas el régimen de Zona Fría, el costo de las tarifas energéticas para el sector productivo y el estado de las rutas nacionales.
La reunión se producirá después de que los tres mandatarios consolidaran una posición conjunta en el marco de la estrategia regional. A fines de julio, durante la reunión realizada en San Francisco, ratificaron una agenda que incluye infraestructura, energía, producción, retenciones agropecuarias e hidrovía. Frigerio asumió entonces la presidencia pro témpore del bloque interprovincial.
Uno de los puntos centrales de la conversación será el futuro del régimen de Zona Fría, que contempla descuentos subsidiados sobre el consumo de gas natural. El Gobierno nacional impulsa modificaciones al esquema y las provincias de la Región Centro buscan evitar que los cambios impliquen un incremento significativo de las tarifas para hogares y sectores productivos.
El reclamo se extiende al costo de la electricidad que afrontan las industrias y los grandes consumidores. Los mandatarios vienen planteando la necesidad de encontrar mecanismos que reduzcan el impacto de los costos energéticos sobre la producción.
Rutas e infraestructura
El mantenimiento de las rutas nacionales será otro de los asuntos centrales. Las tres provincias vienen reclamando una mayor participación en la gestión de los corredores que atraviesan sus territorios, como la que ya asumió Santa Fe con la A012.
Pullaro viene reclamando desde hace meses inversiones nacionales en infraestructura vial y energética. En mayo, durante una actividad compartida con Llaryora, había planteado que los recursos generados por las actividades productivas debían traducirse en obras, y especialmente en el arreglo de las rutas nacionales y mayores inversiones energéticas.
Negociar en bloque
La particularidad del encuentro es que los tres gobernadores concurrirán juntos. No habrá, en principio, una negociación separada por provincia, sino una mesa común de la Región Centro.
En la cumbre de San Francisco, Pullaro había reivindicado el peso económico de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos y sostenido que el objetivo del bloque no era solamente formular demandas ante la Nación, sino mostrar la capacidad productiva de las tres provincias cuando actúan coordinadamente.
La agenda común incluye también el rechazo a las retenciones agropecuarias. Los tres mandatarios volvieron a pedir en julio una reducción de esos derechos de exportación y plantearon la necesidad de fortalecer la infraestructura productiva y logística. También reclamaron participación de las provincias en las decisiones vinculadas con la hidrovía Paraná-Paraguay.
La otra agenda
Aunque el Gobierno definió el encuentro como institucional, la reunión tendrá inevitablemente una dimensión política. La Casa Rosada necesita sostener el diálogo con los gobernadores en momentos en que busca avanzar con distintos proyectos en el Congreso.
Entre las iniciativas que aparecen en el horizonte están la reforma electoral, los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y el Presupuesto 2027, que acaban de obtener media sanción en la Cámara de Diputados y necesitan ser convalidadas en el Senado.
La coordinación sobre base regional no implica que los tres mandatarios tengan la misma relación con la Casa Rosada.
Frigerio mantiene el vínculo político más cercano con el oficialismo nacional y Entre Ríos ya selló una alianza electoral con La Libertad Avanza en 2025. Pullaro y Llaryora, en cambio, sostienen una relación más autónoma, aunque ambos han mostrado disposición a acompañar determinadas iniciativas nacionales cuando coinciden con los intereses de sus respectivas administraciones.