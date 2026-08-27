La Región Centro en la Casa Rosada

Pullaro, Llaryora y Frigerio se reúnen con Santilli y una agenda en común

Los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos serán recibidos este jueves al mediodía por el jefe de Gabinete. El encuentro tendrá como ejes el régimen de Zona Fría, el costo de la energía para las industrias y el mantenimiento de las rutas nacionales. Pero también la agenda legislativa del Gobierno nacional.