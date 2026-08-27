El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, fueron recibidos por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva para repasar la marcha de los operativos de seguridad, especialmente en Rosario y coordinar acciones para la temporada estival.
Coordinación de la seguridad para el verano entre Nación y provincia de Santa Fe
El gobernador y el ministro de Seguridad repasaron con la titular de la cartera nacional la marcha del Plan Bandera pero también el despliegue de fuerzas en diciembre, enero y febrero. Luego, se sumaron al encuentro los jefes de las fuerzas federales.
Luego de la reunión entre funcionarios políticos se sumaron al encuentro los jefes de las fuerzas federales de seguridad que participan de los operativos en Santa Fe.
"Fue una muy buena reunión" le dijo a EL Litoral el ministro Cococcioni al emprender el regreso a Santa Fe. En parte del encuentro se analizaron los indicadores de violencia, con eje en Rosario, donde se sigue dando una baja importante en heridos de armas de fuego y homicidios y un mayor secuestro de armas de fuego.
"Es importante coordinar la continuidad de operativos en época estival, donde habitualmente recrudecen los hechos de violencia urbana" señaló Cococcioni. La afirmación se fundamenta en estadísticas y para ello acordaron mantener los operativos durante diciembre, enero y febrero.
Sobre esta situación se habló de las licencias al personal tanto de fuerzas provinciales como federales. El otro punto acordado es que salvo casos de fuerza mayor, durante ese tiempo no se producirán cambios en las conducciones de las fuerzas que participan de los operativos.
La propia Monteoliva informó en redes sociales. "Junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, repasamos los resultados del Plan Bandera". Enseguida agregó que "Rosario cambió. Los resultados están a la vista. Ahora toca sostenerlos, y garantizar que el orden que recuperamos no se pierda nunca más. Ni un paso atrás contra el crimen organizado", afirmó.
La razón del encuentro es anticiparse en la planificación de la operatividad policial para los meses de verano. El gobernador dice estar muy conforme con los resultados históricos que, en materia de seguridad pública, se dan hasta esta parte del año. Para Santa Fe fue muy satisfactorio como se trabajó en los meses de diciembre, enero y febrero pasado, consecuencia de trabajar con planificación previa. El objetivo es repetir el método y eso fue acordado en el encuentro.