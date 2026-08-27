Monteoliva recibió a Pullaro y Cococcioni

Coordinación de la seguridad para el verano entre Nación y provincia de Santa Fe

El gobernador y el ministro de Seguridad repasaron con la titular de la cartera nacional la marcha del Plan Bandera pero también el despliegue de fuerzas en diciembre, enero y febrero. Luego, se sumaron al encuentro los jefes de las fuerzas federales.