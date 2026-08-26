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Diego Maciel jurará el viernes 4 como ministro de la Corte Suprema de Justicia

El máximo tribunal empezó a distribuir las invitaciones para el acto que se hará en el Salón de Acuerdos. El martes próximo termina el mandato de Eduardo Spuler.

La fecha fue confirmada tras el acuerdo semanal realizado este martes por la Corte Suprema de Justicia.La fecha fue confirmada tras el acuerdo semanal realizado este martes por la Corte Suprema de Justicia.
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Diego Maciel jurará como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe el viernes 4 de septiembre, a las 11.30 en el Salón de Acuerdos del Palacio de Tribunales.

Mirá tambiénEl Ejecutivo designó a Diego Maciel para integrar la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

La fecha fue confirmada tras el acuerdo semanal realizado este martes por la Corte Suprema de Justicia y ya comenzaron a ser cursadas las invitaciones para el acto protocolar

Maciel ocupará la silla que dejará vacante Eduardo Spuler a partir del martes venidero, de acuerdo a la renuncia presentada oportunamente y que aceptara el gobernador Maximiliano Pullaro en diciembre del año pasado.

Eduardo Guillermo Spuler. Foto: Manuel FabatiaEduardo Guillermo Spuler. Foto: Manuel Fabatia

Este martes, además, la Corte resolvió adelantar el acuerdo de la semana venidera al lunes, ocasión en que será la última participación de Spuler en el tribunal de siete miembros que preside Rafael Gutiérrez.

Mirá tambiénQuién es Diego Maciel, designado para la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Maciel había logrado acuerdo de la Asamblea Legislativa el 26 de febrero último al igual que Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini. Estos dos último asumirían sus cargos en la Corte en diciembre una vez que Gutiérrez y Roberto Falistocco concreten la presentación de sus respectivas renuncias, anunciadas oportunamente.

Oriundo de Esperanza, Maciel se recibió de abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL en el 2003 y su especialidad es lo civil y comercial. Hasta la presentación del pliego ante Asamblea Legislativa, Maciel se desempeñaba como secretario de Adminstración del Senado.

Nuevo edificio de los Tribunales de Santa Fe.Nuevo edificio de los Tribunales de Santa Fe.

Spuler asumió como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe en el año 2000, designado durante la segunda gobernación de Carlos Reutemann.

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