Diego Maciel es abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Se encuentra matriculado tanto en la provincia de Santa Fe como en el Poder Judicial de la Nación.
Quién es Diego Maciel, designado para la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
Con una sólida formación en Derecho Civil y Comercial, Maciel asumirá en el Tribunal Supremo. Será el reemplazo de Eduardo Spuler.
Este martes el Poder Ejecutivo de Santa Fe dictó el decreto N° 1632 por el cual lo designa como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a partir del 1° de septiembre, fecha en que se produce la vacante motivada por la renuncia de Eduardo Spuler.
Formación académica y matriculación
Desde octubre de 2004 ejerce la profesión liberal con sede en la ciudad de Esperanza, con especial dedicación al Derecho Civil y Comercial, representando a particulares, empresas, asociaciones civiles y comunas.
Su recorrido profesional incluye una extensa tarea como asesor legal y apoderado de comunas del departamento Las Colonias y de la Asociación para el Desarrollo del Departamento Las Colonias.
Maciel también tuvo una destacada participación en el ámbito legislativo y administrativo. Fue asesor del bloque del FPCyS en la Cámara de Diputados entre 2007 y 2011.
Experiencia en el ámbito legislativo
Entre 2011 y 2015 se desempeñó como subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación Social del Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe.
Luego ocupó cargos clave en la Cámara de Senadores: secretario del bloque del FPCyS, subsecretario del cuerpo y, desde 2023, secretario administrativo del Senado provincial.
En 2025 asumió además como secretario administrativo de la Convención Reformadora de la Constitución Provincial, sumando un rol central en un proceso institucional de alto impacto.
Maciel es una figura clave del entramado institucional de la provincia de Santa Fe, con un perfil técnico–político que lo posiciona como uno de los actores relevantes en la redacción y articulación de normas de alto impacto provincial. Maciel ha tenido un rol central en la elaboración de marcos legales vinculados al funcionamiento del Estado, la modernización institucional y el fortalecimiento de los mecanismos democráticos.