El máximo tribunal ahora pondrá fecha a la jura

El Ejecutivo designó a Diego Maciel para integrar la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Es a partir del 1° de septiembre, cuando se produzca la salida de Eduardo Spuler. Había obtenido acuerdo legislativo el 26 de febrero. El resto de los cambios en el tribunal superior se darán en diciembre.