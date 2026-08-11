El Poder Ejecutivo de Santa Fe dictó el decreto N° 1632 por el cual designa a Diego Luis Maciel como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a partir del 1° de septiembre, fecha en que se produce la vacante motivada por la renuncia de Eduardo Spuler.
El Ejecutivo designó a Diego Maciel para integrar la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe
Es a partir del 1° de septiembre, cuando se produzca la salida de Eduardo Spuler. Había obtenido acuerdo legislativo el 26 de febrero. El resto de los cambios en el tribunal superior se darán en diciembre.
Maciel había logrado acuerdo de la Asamblea Legislativa el 26 de febrero último al igual que Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini. Sin embargo, el Ejecutivo no había convalidado aún ninguno de los tres pliegos debido a la no concreción de las salidas de Spuler como así tampoco las de Rafael Gutiérrez y de Roberto Falistocco.
Este martes, sí dictó el decreto sobre Maciel ante la cercanía de la fecha de salida de Spuler y para permitir que la Corte Suprema de Justicia ponga fecha a la jura del futuro ministro oriundo de Esperanza.
En medios tribunalicios se indicó que el dictado del decreto obedece a la necesidad que tiene la Corte de tener ese instrumento para dictar los instrumentos que habiliten la jura que se produciría en la primera semana de septiembre.
Spuler había presentado la renuncia, a partir del 1° de septiembre, y le fecha aceptada por el Poder Ejecutivo el pasado 3 de diciembre.
"A instancias del Secretario de Justicia (Santiago Mascheroni) se impulsó el procedimiento administrativo pertinente para la designación del Dr. Diego Luis Maciel como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, a partir del 1 de septiembre de 2026; trámite que contó con la anuencia de la máxima autoridad de la cartera ministerial y la intervención de todas las áreas pertinentes del Ministerio de Justicia y Seguridad", expresa el decreto en los considerandos.
"Conforme el dictamen de la Comisión de Acuerdos, corresponde dictar el acto administrativo pertinente, a efectos de formalizar la designación del mencionado funcionario en el nuevo cargo, en cumplimiento del Acuerdo Legislativo previamente otorgado y conforme lo establecido por el Artículo 89 inc. 5 y Artículo 121 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe", agrega.
En tanto, los nombramientos de Alurralde y de Genghini todavía no fueron dictados por el Ejecutivo debido a que aún no se han producido las vacantes. Gutiérrez y Falistocco anunciaron periodísticamente que en noviembre presentarán sus renuncias. En Casa Gris, se señala que ambos ministros han dado señales de esa decisión.
Maciel, nacido en Esperanza en 1976, se recibió de abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL en el 2003 y su especialidad es lo civil y comercial.
Estuvo afiliado a la UCR de la cual fue dirigente en Esperanza y ocupó cargos técnicos en el Senado hasta llegar a la secretaría Administrativa, cargo que también desempeñó durante la reciente Convención Reformadora.