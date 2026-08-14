La provincia ultima los detalles de la apelación que presentará ante la Corte de la Nación para responder a la resolución del máximo tribunal de Justicia de Santa Fe, que declaró inconstitucional el tope jubilatorio impuesto a través de la última reforma previsional. La formalización del escrito, según pudo confirmar El Litoral, se materializará el martes a través de la Fiscalía de Estado.
El gobierno santafesino activa el martes la apelación al fallo que bloqueó los topes jubilatorios
A través de la Fiscalía de Estado, solicitará a la Corte Provincial que habilite el accionar. Si ello es denegado, recurrirá en queja ante el máximo tribunal de justicia de la Nación. Desde la gestión, se defiende la constitucionalidad del límite al haber.
En rigor, el gobierno debe solicitar antes una autorización para apelar ante la propia Corte provincial; si tal permiso es desestimado, el Ejecutivo recurrirá en queja ante la Corte de la Nación.
Mientras tanto, la Casa Gris aguarda la respuesta de los magistrados locales a los dos escritos presentados (como informara este diario) a comienzos de semana. Uno, solicita la nulidad del fallo aludido por considerar que la ajustada votación (tres a cuatro tanto en el caso del tope como en el del aporte solidario) derivó en una "carencia de consistencia" en el veredicto; otro, requiere una aclaratoria puesto que no se menciona en la fase resolutiva del fallo de manera explícita, el concepto "aporte solidario". Hasta el momento, la Corte provincial no se había expedido sobre ninguno de los dos planteos.
Legal
La gestión de Maximiliano Pullaro defiende la legalidad y constitucionalidad del nuevo tope a los haberes (equivalente desde la sanción de la norma al valor de veinte jubilaciones mínimas). Así lo ha sostenido (y escrito) el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso.
Para el funcionario, "un tope jubilatorio es constitucionalmente legítimo cuando constituye un instrumento razonable para armonizar solidaridad, contributividad, suficiencia y sostenibilidad, preservando la función sustitutiva del haber y la coherencia del sistema previsional". En su defecto, plantea, "deja de ser constitucional cuando, bajo apariencia de regulación previsional, desnaturaliza el derecho a la Seguridad Social, reduce la prestación a un nivel insuficiente, borra arbitrariamente la historia contributiva o se aplica mediante mecanismos incompatibles con la confianza legítima de quienes construyeron su carrera bajo reglas anteriores". A su criterio, "la pregunta que debe formularse todo intérprete no es si el jubilado percibe menos de lo que un cálculo aritmético le habría reconocido". En cambio, debe plantearse "si el sistema, con el límite incluido, continúa siendo fiel a la única promesa que el seguro social hizo siempre: protección suficiente, razonablemente vinculada con el esfuerzo contributivo, frente a la contingencia de la vejez".
Lo justo
Desde la Corte, en cambio, el ministro Eduardo Spuler defendió el fallo del máximo tribunal y su voto en particular a favor de considerar inconstitucional el tope. En declaraciones a la prensa, sostuvo que dicho límite vulnera el principio de movilidad de los haberes previsionales.
"Realmente entiendo que de esta manera (con el fallo) se hace justicia, no de la otra. Ésa es la verdad. Hasta la Corte Suprema de la Nación tiene sus fallos diciendo que el tope es totalmente inconstitucional", mencionó. Para graficar, aludió a la situación de los funcionarios con sueldos más elevados y planteó que "si están aportando en este momento un 30% del sueldo y se considera que hay que bajar a la mitad la jubilación, entonces también se debería bajar el aporte al 15. Eso es matemática pura".
Sin embargo, Spuler ratificó su accionar y recordó que ejercerá su función hasta el 1° de setiembre. "Estoy trabajando hasta ese día; soy ministro", concluyó. En su reemplaza asumirá Diego Maciel, designado precisamente esta semana por un decreto del gobernador Pullaro.