Derrotero judicial

El gobierno santafesino activa el martes la apelación al fallo que bloqueó los topes jubilatorios

A través de la Fiscalía de Estado, solicitará a la Corte Provincial que habilite el accionar. Si ello es denegado, recurrirá en queja ante el máximo tribunal de justicia de la Nación. Desde la gestión, se defiende la constitucionalidad del límite al haber.