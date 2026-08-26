El ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, Lisandro Enrico, reveló que la cartera detectó 215 intervenciones de vecinos en la defensa de la Ruta Provincial N° 1 entre su intersección con la 168 y Helvecia, en el departamento Garay. "Tenemos que prever de qué manera llevamos los sistemas de cierre con bolsones de arena", marcó en diálogo con El Litoral.
Provincia detectó 215 cortes en la defensa de la Ruta 1 en Santa Fe
Lo señaló el ministro Enrico tras un relevamiento efectuado por el personal de la cartera. Analizan alternativas para evitar que se filtre agua por esas intervenciones vecinales, sin autorización de la provincia.
El relevamiento realizado por técnicos de Obras Públicas fue motivo de una reunión de trabajo del ministro con su equipo.
Enrico conversó con El Litoral acerca de cómo su cartera vio alterada todo el programa que venía llevando adelante desde el inicio de la gestión a fines de 2023 para trabajar en la prevención por los efectos que puede tener el fenómeno El Niño en el territorio.
"Tuvimos y tenemos que salir a hacer atenciones con obras en forma rápida, otras asegurarlas, acortar plazos en otros casos" señala admitiendo la incertidumbre por los efectos del fenómeno. Fue allí que mencionó la reunión de trabajo realizada sobre la situación de la costera ruta 1. "En la defensa de la ruta 1, que es como un montículo de tierra que la protege para que cuando crezcan los ríos no corten la ruta, detectamos 215 cortes. Cortes que hicieron las personas para entrar a una chacarita, para entrar a una cabañita, para entrar a un camino. Son cortes de distintas medidas, de 3 metros, de 8, de 12 y hasta de 20. Esto nos obliga a una intervención rápida", señaló.
El ministro dijo que empezaron a analizar la manera de intervenir rápidamente para evitar el posible ingreso de agua por esas defensas adulteradas para cuando se produzca la crecida de los cursos de agua o bien se produzcan abundantes lluvias, como características del fenómeno.
Debido al efecto Niño la cartera dispuso meses atrás una batería de medidas, entre ellas para la limpieza y mantenimiento de canales troncales que tiene la provincia.
Recordó Enrico que de los 16.500 kilómetros que tiene la red hidrológica de la provincia se está trabajando en unos 7.000 kilómetros. Algunos fueron limpiados con los comités de cuenca respectivos; estamos trabajando en otros en forma rápida". Pone el ejemplo del trabajo realizado en el canal Las Mandarinas y en el Arroyo Aguiar, ambos en el departamento La Capital.
"En otros sectores tuvimos que sacar los sedimentos que cubrían el agua. Debimos mejorar terraplenes, reforzar defensas, taludes. También hemos realizado recambios de estructuras de puentes viejos o cambiar tubos de alcantarillas".
Más adelante marcó como acción importante los sistemas de bombeos en muchas ciudades y localidades de la provincia. Recordó el convenio por 536 millones firmado con la Municipalidad de Santa Fe para la puesta en condiciones de 40 bombas para esta capital.
Por último, la política de la cartera es alteo de todos los caminos bajos, extracción de residuos en zanjas.
"Hacemos obras, inversiones, pero sabiendo algo desde el primer momento, sabiendo que contra la naturaleza no se puede pelear, hay que respetarla. Lamentablemente sabemos que El Niño va a llegar, nos va a impactar, vamos a tener situaciones de anegamiento, de avances de aguas pero nos encontrará preparados, con manos a la obra, como corresponde".
Nueva reunión de coordinación federal ante El Niño
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación fortaleció las acciones de prevención y las estrategias de mitigación en el ámbito productivo, a través del trabajo coordinado con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y otros organismos nacionales y provinciales, en el marco del 4° Encuentro de Coordinación Federal frente al fenómeno de "El Niño".
Con el objetivo de minimizar los posibles impactos asociados al fenómeno climático, la AFE, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional y como organismo coordinador, reunió en Paraná a autoridades nacionales y provinciales.
La jornada contó con la bienvenida del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y del ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia. Durante el encuentro se presentó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, a cargo del director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie, y del subdirector ejecutivo, Ignacio Cabello.
Asimismo, se analizaron las previsiones meteorológicas para el período ENOS 2026-2027, presentadas por el director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Pedro Di Nezio. Luego expusieron el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe, y el director nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), Federico Villagrán. Finalmente, la AFE presentó su esquema de respuesta logística y operativa ante este escenario, a cargo del director nacional Martín Guerra.
En este marco, desde la Secretaría de Agricultura se brindaron recomendaciones de manejo destinadas a los productores agropecuarios y se destacó la importancia de articular con organismos y actores estratégicos. Entre ellos, la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA), que genera pronósticos y sistemas de alerta temprana y coordina herramientas para la prevención y mitigación de emergencias agropecuarias; el INTA, a través del Centro de Investigación de Recursos Naturales y sus modelos climáticos predictivos; el SENASA, mediante pautas sanitarias para las etapas previa y posterior a eventuales emergencias; el Consejo Federal Agropecuario y los especialistas del área de Emergencia Agropecuaria de la cartera.
El trabajo conjunto busca fortalecer la capacidad de anticipación y respuesta del Estado frente a escenarios climáticos adversos, mediante la coordinación entre organismos nacionales, provincias y actores del sector productivo.