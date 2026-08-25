Conferencia en Reconquista

El Niño: provincia habló de improvisación y falta de inversión de gestiones pasadas en Santa Fe

Funcionarios de diversas áreas acompañaron a la vocera gubernamental. Hablaron de "máquinas obsoletas" y de una falta de renovación desde hacía "30 años" en la provincia. Obras, Comités de Cuenca, protocolos de salud y coordinación territorial, en la agenda.