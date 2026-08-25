La vocera gubernamental y funcionarios de diversas áreas del Poder Ejecutivo ofrecieron desde la ciudad de Reconquista una conferencia de prensa para explicar alcances del fenómeno de El Niño, y acciones que se vienen desplegando desde la provincia en materia de obras y prevención.
El Niño: provincia habló de improvisación y falta de inversión de gestiones pasadas en Santa Fe
Funcionarios de diversas áreas acompañaron a la vocera gubernamental. Hablaron de "máquinas obsoletas" y de una falta de renovación desde hacía "30 años" en la provincia. Obras, Comités de Cuenca, protocolos de salud y coordinación territorial, en la agenda.
Tanto Virginia Coudannes como los referentes de otras áreas gubernamentales, cuestionaron "la improvisación" con la que se abordaron emergencias similares durante gestiones anteriores.
"Se vienen haciendo obras y estamos acompañando a los productores; se han realizado encuentros regionales y se constituyeron las Juntas de Protección Civil. Después de muchos años de improvisación y de gobiernos que no compraban las máquinas que se necesitaban, hemos renovado y adquirido nuevo equipamiento. Hacía treinta años que no se compraban estas máquinas", dijo Federido Sieber, Subsecretario de Obras Públicas y Gestión Territorial.
Pero el funcionario advirtió que las acciones no se limitaron a estas adquisiciones, sino que se han ejecutado "21 obras estratégicas en el norte de la provincia, a través de las licitaciones correspondientes". "Es infraestructura preventiva para El Niño y son, además, servicios que llegan a los vecinos. Siempre pensando en más", destacó.
Otras áreas
Coudannes sostuvo que también se preparan y capacitan equipos de salud; dijo que se trabaja en la elaboración de un protocolo de contingencia de enfermedades asociadas a la problemática de las inundaciones, como el dengue y la leptospirosis.
El secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, por su parte, aseguró que el fenómeno de El Niño "ya está presente", y comentó que tras una reunión reciente en Paraná con representantes de las provincias de la cuenca del Plata, se ratificó que "a partir de octubre tendríamos lluvias persistentes y superiores a lo normal". "La emergencia no se improvisa – alertó-; vamos a tener eventos extremos".
Desde el área de Producción se valoró que la provincia cuente con 21 comités de Cuenca activos. "Esto no había sido tenido en cuenta por la gestión anterior", reprocharon, e insistieron en la existencia de "equipos obsoletos". Los funcionarios destacaron que se ha fortalecido la red territorial, así como se ejecutaron obras de defensa y de protección urbana. "Creemos en estar en contacto con jefes comunales y productores. Ése es el pie fundamental. Para tomar decisiones, hay que conocer y estar en el territorio. Esto nos encuentra muy bien preparados", aseveraron.
Grupos
Escajadillo contó, además, que se conformaron cuatro grupos de whatsapp (uno por cada región) en los que confluyen autoridades provinciales, comunales y municipales, y de las áreas de Protección Civil.
"Ahí se comunican las alertas, la evolución de esas alertas, y tenemos una línea directa con el Servicio Meteorológico Nacional para contar con el servicio de alertas tempranas. Esto nos sirve para conocer la realidad de cada localidad y llegar de manera más rápida", destacó.
¿Candidata?
Hacia el final de la conferencia, Coudannes fue consultada sobre una eventual pre candidatura a vicegobernadora, el año que viene, en una fórmula que encabezaría Maximiliano Pullaro.
"Estoy muy bien en el lugar en el que estoy; para el 27 falta un montón y estamos muy enfocados en lo que importa; en devolverle algo de oxígeno a los bolsillos y mayor seguridad a los santafesinos, y también en acompañar ante situaciones complejas como las derivadas de El Niño", concluyó.