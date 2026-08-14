¿Qué pasaría si…?

Santa Fe capacita a sus equipos de Salud ante distintos escenarios vinculados a El Niño

Desde el suministro eléctrico hasta la organización de las donaciones y desde las vacunas hasta el registro de embarazos a término: todo importa para la cartera sanitria santafesina y se tiene que coordinar a nivel provincial y local ante la llegada de El Niño. La información como insumo y el foco en salud mental.